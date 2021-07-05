بعد خلاف الإمارات والسعودية.. حملة سعودية لمقاطعة بضائع جبل علي تلقى تفاعلاً واسعاً

أطلق ناشطون سعوديون، حملة لمقاطعة المنتجات المستوردة من الإمارات، تزامناً مع رفض الإمارات خطة يجري التفاوض حولها لتحديد حصص انتاج النفط العالمي باعتبارها “غير عادلة”.

ودشن الناشطون حملة حملت وسم (جبل علي)، داعين سلطات بلادهم إلى مقاطعة تلك البضائع التي يجري استيرادها من الإمارات على اعتبار أن تلك البضائع ذات جودة رديئة وفاسدة ومغشوشة .

جبل علي.. مقاطعة البضائع المغشوشة

ورفض الناشطون السعوديون استمرار اعتماد الرياض على البضائع الإماراتية التي تعتبر من أسوأ البضائع على حد تعبيرهم.

وقال المغرد السعودي عبد العزيز، إن أفشل الصناعات هي الصناعة الإماراتية، مضيفاً: “أي شيء اماراتي لم أعد أثق فيه”.

وأضاف عبد العزيز: “المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات الاطفال كلها مغشوشة حتى الدخان مضروب”.

وأكمل: “هذا الشامبو ايطالي وبعد تصنيع الامارات له صار بدون رغوة ويسبب جفاف وتساقط الشعر، سنكرس باونتي كيندر صارت مغشوشة”.

افشل الصناعات هي الصناعة الاماراتية واي شي اماراتي لم اعد اثق فيه ..المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات الاطفال كلها مغشوشة حتى الدخان مضروب

#حبل_علي

هذا الشامبو ايطالي وبعد تصنيع الامارات له صار بدون رغوة ويسبب جفاف وتساقط الشعر ..

سنكرس باونتي كيندر صارت مغشوشة pic.twitter.com/aVoqsdMUyO — عبدالعزيز 🇸🇦MBS🇸🇦 (@aziz_ali_2030) July 5, 2021

أما سعود فقال: “ليش ما يتم الاستيراد من البلد المصنع الأساسي لان البضائع الي جتنا من جبل علي للي في الإمارات مغشوشة ألف بالمية انا ما عندي مشكله ادفع فلوس لكن تكون بجوده عالية قرار جدا ممتاز وله فائدة للمستهلك”.

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وأضاف سعود: “حتى الهشتاق مغشوش من عندهم دام مقر تويتر عندهم”.

ليش مايتم الايستراد من البلد المصنع الاساسي لان البضائع الي جتنا من #جبل_علي الي في #الامارات مغشوشه الف بالميه انا ماعندي مشكله ادفع فلوس لكن تكون بجوده عاليه قرار جدا ممتاز وله فائده للمستهلك

حتى الهشتاق مغشوش من عندهم دام مقر تويتر عندهم #حبل_علي 😂 pic.twitter.com/iw7afsc5BU — سعود (@0saod4) July 5, 2021

فهد الفيصل قال: “أوصخ وأقبح واللعن دوله البداية بتحريض الدول على قطر ثم التطبيع مع اسرائيل ثم المنتجات المغشوشة من جبل علي ثم الغدر بالبترول واتفاقيات اوبك والقادم اسواء الامارات بدت تبان للمجتمع السعودي والعربي انها أقذر دوله”.

اوصخخ واقبح واللعن دوله البداية بتحريض الدول على قطر ثم التطبيع مع اسرائيل ثم المنتجات المغشوشة من جبل علي ثم الغدر بالبترول واتفاقيات اوبك والقادم اسواء #الامارات بدت تبان للمجتمع السعودي والعربي انها اقذر دوله 💦 #حبل_علي pic.twitter.com/XcTEAYzOPb — فهد الفيصل (@p7h_7) July 5, 2021

شركات عالمية

وقال حساب “عجيز نجدية”: “السعودية طلبت من الشركات ان تفتخ فروعها بالرياض واظن جاء الوقت نطالب شركات الغداء العالمية بمثل ذلك ونوقف استيراد من جبل علي لأنه مغشوش”.

السعودية طلبت من الشركات ان تفتخ فروعها بالرياض واظن جاء الوقت نطالب شركات الغداء العالمية بمثل ذلك ونوقف استيراد من جبل علي لانه مغشووووووووش #حبل_علي — عجيز نجدية (@SsunRose0) July 5, 2021

تسنيم قالت: “مع كامل احترامي وخلونا نكون واقعيين اكثر جبل علي وربي انه مرتع للصناعات السيئة لدرجه أن الأكل والسيارات يتم اعاده هيكلتها وتعديلها وأيضا صناعتها”.

واستدركت بالقول: “لكن بطرق ملتويه وجوده اقل، ترى حياتنا أهم من اني اشتري منتج جاي من جبل علي .شوفوا سنيكرز منشأ روسيا والباك اماراتي دليل قاطع”.

#حبل_علي

مع كامل احترامي وخلونا نكون واقعيين اكثر جبل علي وربي انه مرتع للصناعات السيئة لدرجه أن الأكل والسيارات يتم اعاده هيكلتها وتعديلها وأيضا صناعتها لكن بطرق ملتويه وجوده اقل .ترى حياتنا أهم من اني اشتري منتج جاي من جبل علي .شوفوا سنيكرز منشأ روسيا والباك اماراتي دليل قاطع pic.twitter.com/mGs5B8WwFm — تسنيم ☕ (@tstw) July 5, 2021

أبو شامخ قال: “دولة عملاقة مقبلة على نهضة لديها رؤوس أموال وموانئ وقوه شرائية وتعتبر مركز محوري في العالم لا يليق بها الا صناعات بالداخل وتكون مقر تصدير وليس استيراد من مصانع مغشوشة ومشبوهة من دول مجاورة”.

دوله عملاقه مقبله على نهضه لديها رؤوس اموال وموانيء وقوه شرائيه وتعتبر مركز محوري في العالم لايليق بها الا صناعات بالداخل وتكون مقر تصدير وليس استيراد من مصانع مغشوشه ومشبوهه من دول مجاوره

#حبل_علي#الامارات — ابوشامخ (@abu_shame5) July 5, 2021

صفقات استحواذ

هذا وتعمل الإمارات على الاستحواذ على حصص في شركات مهمة بالسعودية في قطاعات متنوعة من الطاقة إلى البنوك والصيرفة، بالإضافة إلى القطاعات الطبية، وصولاً إلى شراء أسهم في شركات الاستثمار الفاعلة أيضاً.

وفي آخر الصفقات الإماراتية في السعودية، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (صندوق الثروة السيادي في أبوظبي)، في 16 يونيو 2021، أنها استحوذت على حصة 60% من مقدم خدمات الرعاية الصحية “الشرقية المتحدة” للخدمات الطبية التي تعمل في المملكة والأراضي الإماراتية أيضاً.

واشترت وحدة الرعاية الصحية التابعة للصندوق الحكومي حصة الأغلبية من مجموعة الشرقية المتحدة وشركة الاستثمار السعودية “جدوى للاستثمار“، بحسب بيان نشرة مكتب أبوظبي الإعلامي.

وأفاد بأنه مع اكتمال الاستحواذ ستضم أصول مبادلة أكثر من 10 آلاف من مقدمي الرعاية الصحية، عاملين في أكثر من 100 تخصص طبي في البلدين.

ولم تذكر “مبادلة” قيمة صفقة الاستحواذ، التي أبرمتها مبادلة للرعاية الصحية مع مجموعة الشرقية المتحدة، وشركة جدوى للاستثمار السعودية، التي تمتلك 42% من الشرقية المتحدة.

الصندوق السيادي الإماراتي أوضح أنه تمت إضافة خدمات جديدة إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية، بما فيها علاجات الخصوبة، وعمليات أطفال الأنابيب، وأمراض النساء والولادة، وطب حديثي الولادة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والتخصصات الفرعية لطب الأطفال، وغيرها.

وتشمل أصول الشرقية المتحدة التي تأسست عام 2005 مستشفى للنساء والأطفال، ومستشفى مورفيلدز للعيون، وهما في إمارة أبوظبي.

خلاف الإمارات و السعودية

هذا واستنكر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الموقف الإماراتي بشأن تمديد اتفاق خفض انتاج النفط الذي جرى التوصل إليه مع روسيا في إطار منظمة “أوبك+”، متسائلاً عن سبب عدم رغبة الإماراتيين المواصلة في الاتفاق رغم عدم شكواهم حينما وقعوا عليه في السابق.

وقال الأمير السعودي، إن المقترح السعودي الروسي بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج حظي بقبول الجميع، ما عدا دولة الإمارات.

مباشر من #العربية | مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان https://t.co/SyELao4TDG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 4, 2021

وأوضح أن التوافق موجود بين دول “أوبك+” ما عدا واحدة، وإذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا.

وأضاف الوزير السعودي: “أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما، ولم أشهد طلبا كطلب الإمارات”.

عاجل | وسائل إعلام سعودية عن وزير الطاقة السعودي: أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا كطلب الإمارات — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 4, 2021

مقترح اماراتي

وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعدما اقترحت الإمارات تأجيل اتخاذ المجموعة قراراً بشأن تمديد الاتفاق، وطلبت “مراجعة نقط الأساس المرجعية التي تحسب تخفيضات أوبك+ على أساسها”.

ويأتي ذلك، بعد فشل محادثات بين الدول المصدرة للنفط، ظهر للعلن الخلاف السعودي الإماراتي بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، حيث تحدث وزيرا الطاقة في البلدين لوسائل الإعلام ودافع كل منهما عن موقف بلاده.

وزير الطاقة السعودي يدعو #الامارات للالتزام بالاليات المتبعة لحساب حصتها العادلة من الخفض ويشرح اسباب رفض الطلب الاماراتي قبل ساعات من اجتماع اوبك بلس. pic.twitter.com/vUzkegtplU — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 4, 2021

وبينما قالت السعودية إن العالم وضع الحلول في يدها هي وروسيا، وإنها تحرص على مصالح كل الدول المنتجة، أكدت الإمارات تعرضها للظلم وتعهدت بالدفاع عن حقوقها.

لكن وزير الطاقة السعودي قال إنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها النفطي في شهر مرجعية، مضيفاً: “نرغب في موازنة الأمور عبر زيادة متدرجة للإنتاج تحافظ على استقرار السوق”.

وأِشار الوزير السعودي إلى أن زيادة الإنتاج يجب أن تتم بافتراض أن الاقتصاد لن يتدهور بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا، وقال “نحن جميعا نتوق إلى أن ننهي الزيادات في سبتمبر/أيلول”.

اللاعب الأساسي

وأضاف “كثير من الدول ضمن مجموعة العشرين تضامنت مع السعودية نيابة عن دول أوبك+”.

وقال إن السعودية حولت 5 أسابيع من التدهور في أسواق النفط إلى “توافق بتخفيض غير مسبوق بالإنتاج”.

ولفت إلى أن “إيجاد الحلول تم تركه في يد السعودية وروسيا وتم التوافق على حلول مشتركة”.

اتفاق ابريل

وذكّر بأن “اتفاق “أبريل/نيسان 2020” بشأن خفض الإنتاج ما كان ليتم لولا تدخل المملكة وحرصها على أن تكون اللاعب الأساسي لإيجاد الحلول، وبأن الاتفاقية تشمل نصا واضحا بشأن التمديد ولا تحوي شيئا عن زيادة الإنتاج.

وشدد على أنه لولا مجهودات السعودية التطوعية لما وصلت أسواق النفط إلى الاستقرار الحالي.

وأخفقت أوبك وحلفاؤها في التوصل لاتفاق بخصوص سياسة إنتاج النفط في اجتماعين عقدا الخميس والجمعة، جراء اعتراض الإمارات على بعض جوانب الاتفاق.

وقال وزير الطاقة السعودي إن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا.

ماذا تريد الإمارات

أما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فشدد على أن مطلب بلاده هو العدالة والانصاف.

وقال إن الامارات تريد المعاملة بالمثل أو الانصاف مثل بقية الدول، “ولا يقبل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية.. أكثر مما صبرنا وضحينا”.

شاهد | في حديثه عن استحواذ السعودية على الفائدة الأكبر في أوبك ..

وزير الطاقة الاماراتي : صبرنا وضحينا ،

ووزير الطاقة السعودي يرد : السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية pic.twitter.com/MvBz7CpU54 — الخليج بوست (@alkhalejpost) July 4, 2021

وأضاف “بالنظر إلى خطوط الأساس، فإن أكثر دولة تضررت هي دولة الإمارات، ومع ذلك التزامنا كان 103%”.

وأوضح أن الإمارات ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج حتى أبريل/نيسان المقبل، ولكن “إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج لا نرى أنه طلب منطقي حتى لو اتفقت كل الدول، لأن موقفنا يختلف عن هذه الدول”.

وطالب بتشكيل لجنة من جهات مستقلة تنظر في التظلم الذي تقدمت به دولة الإمارات، “ولا نطلب أكثر من العدالة”.

وأضاف: “هذا موقفنا ونعتقد أن هذا سيأخذ وقتا، لذلك اقترحنا فصل قراري التمديد وزيادة الإنتاج”.

وتعهد بأن تقدم الإمارات كل المستندات التي تثبت مظلوميتها إزاء “تمديد الاتفاقية تحت نفس بنود الاتفاقية السابقة”.

وقال إن السوق العالمية بحاجة لزيادة الإنتاج، وإن الإمارات تؤيد هذه الزيادة بين شهري أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول المقبلين، دون أي شروط.

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