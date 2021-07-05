الاتحاد المصري يعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والسبب ؟!

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة الزمالك ومنافسه غزل المحلة المقرر مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري الممتاز الموسم الحالي.

الاتحاد المصري وتأجيل مباراة الزمالك

وأفاد الاتحاد المصري في بيان رسمي له يوم أمس الأحد، عن تأجيل مباراة فريق الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري المقرر اليوم خوضها على ملعب “استاد القاهرة الدولي”، فيما لم يذكر أي من الأسباب وراء التأجيل.

🚨🚨"اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل" pic.twitter.com/wuz8fCqFOW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 4, 2021

وحدد الاتحاد، عن إقامة مباراة الزمالك ونظيره غزل المحلة في الثالث من شهر أغسطس/ أب الشهر المقبل على ملعب ” استاد القاهرة الدولي” بنفس التوقيت.

وسائل إعلام مصرية وأسباب تأجيل مباراة الزمالك

وكشفت وسائل صحفية مصرية، أن السبب وراء تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، هو وجود صيانة داخل ملعب ” استاد القاهرة الدولي” المستضيف لتلك المواجهة بين الفريقين خلال الفترة المقبلة.

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جاء على عكس تقارير صحفية، قد أفادت بأن السبب وراء تأجيل المباراة هو استضافة الملعب اليوم الاثنين لاحتفالية قومية، وهذا هو السبب للتأجيل.

المواجهات القادمة

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك 7 مباريات منتظرة مع المباراة المؤجلة له في شهر أغسطس من أجل إنهاء الدوري المصري مع نهاية القادم.

🚨خطاب تأجيل مباراة الزمالك و غزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس بدون أى أسباب موضحة بالخطاب رقم 2582👇 pic.twitter.com/1JeyT6hv0p — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) July 4, 2021

وسط الصراع لغريمه التقليدي وحامل اللقب السابق في العودة إلى ترتيب الدوري المصري من خلال خوضه المباريات المؤجلة وتقليص الفارق مع الزمالك بفارق نقطيتين في حال الفوز في جميع المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

إنبي والمصري البورسعيدي

بينما في المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي بفارق نقطتين مع فريق الأهلي برصيد 43 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء إنبي برصيد 38 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري بنفس الرصيد، يليه فريق طلائع الجيش في المركز السابع بفارق نقطة وحيدة برصيد 37 نقطة.

بيراميدز ومصر المقاصة

أما في المركز الثامن جاء فريق بيراميدز برصيد 36 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الجونة ومصر المقاصة اللذان يحتلان المركزين التاسع والعاشر من منافسات ترتيب الدوري المصري.

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