أنس جابر تواصل تألقها في بطولة “ويمبلدون” للتنس بإنجاز تاريخي (فيديو)

تأهلت لاعبة كرية المضرب التونسية أنس جابر 26 عامًا، إلى دور الربع النهائي من بطولة “ويمبلدون” للتنس، بعد تمكنها من الفوز على البولندية “إيجا سواتيك” في الثمن النهائي من البطولة الدولية.

أنس جابر والإنجاز التاريخي

ونجحت التونسية أنس جابر بعد تغلبها على منافستها البولندية ” إيجا سواتيك” بمجموعة في الثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس إلى فوز بواقع 7-5 و6-1و6-1، لتتأهل بذلك إلى دور الربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي.

وأصبحت اللاعبة جابر، ثاني لاعب بين الرجال والسيدات تتأهل إلى دور الثمن النهائي من بطولة “ويمبلدون” في العاصمة البريطانية “لندن”، بعد المصري إسماعيل الشافعي الذي كان أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز في عام 1974م، أي قبل نحو عام 47 عامًا.

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وقدمت التونسية جابر المصنفة 24 عالميًا، الأداء المبهر في المجموعتين الثانية والثالثة، لتطيح بذلك اللاعبة البولندية المصنفة التاسعة على مستوى العالم، في مباراة امتدت لساعة واحدة و41 دقيقة في مباراة شهدت القوة والإثارة بين النجمتين.

أهم البطولات الدولية

وتعتبر بطولة “ويمبلدون” إحدى ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب “التنس”، فيما يعتبرها البعض أهمها على الإطلاق.

Shot-making from another planet 🪐 🇹🇳 @Ons_Jabeur turns it around and defeats Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 to reach the last eight at #Wimbledon for the first time! pic.twitter.com/JYqCozrr5l — wta (@WTA) July 5, 2021

ومن المقرر أن تواجه التونسية أنس جابر في دور الربع النهائي من البطولة البيلاروسية “أرينا سابالينكا”، المصنفة الثانية في البطولة والتي تأهلت على حساب الكازاخية “يلينا ريباكبنا” بفوزها بمجوعتين لواحدة 3-6 و6-3 في دور الثمن النهائي من المسابقة.

أنس جابر والألقاب

وتقدمت التونسية جابر الأداء الرائع هذا الموسم، وقد أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بعد تتويجها في دور برمنغهام الإنجليزية.

وفازت أنس جابر بـ 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي لكرة المضرب للسيدات، ووصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس الوحيد لها في عام 2018 في المستوى الأول من بطولة كأس الكرملين المقامة في روسيا.

ووصلت جابر في وقت سابق إلى نهائيات الفردي مرتين للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب تحديدًا في دورة رولان غاروس الدولية عامي 2010 و2011م.

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