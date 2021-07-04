ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب الإكوادور

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، من قيادة منتخب بلاده إلى منافسات دور النصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب الإكوادور بثلاثية نظيفة دون رد، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

أهداف منتخب الأرجنتين مع تألق ميسي

وأحرز منتخب الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال 40 عن طريق اللاعب رودريغو دي بأول، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 84 بواسطة لاوتارو مارتينيز من صناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء، نجح ميسي في إضافة الهدف القاتل، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

ووصل بذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدفه رقم ال76 خلال مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، سجلها اللاعب بطريقة جميلة في شباك الإكوادور من ركلة حرة مباشرة.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة للاعبي منتخب الأرجنتين في ممارسة الضغط على المنتخب المنافس الإكوادور الذي قدم المستوى الباهت طيلة مجريات أحداث المباراة.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة بتشكيلة أمام منافسه الإكوادور حيث جاء في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الإكوادور

ولعب المدرب الأوروغواياني ” جوستافو ألفارو” 58 عامًا المدير الفني لمنتخب الإكوادور في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث كان في حراسة المرمى ألكسندر دومينيجيز.

🏆 #CopaAmérica 🗣 Un último grito antes de dormir. ¡Estamos en semifinales! 🇦🇷 pic.twitter.com/r331lVPLkj — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 4, 2021

وفي خط دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: روبرت أربوليدا، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، أما في وسط الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: غونزالو بلاتا، داميان دياز، أيرتون بريسيادو، مويسيس كايسيدو.

بينما في خط هجوم الفريق آتى كلاً من: إنر فالينسيا، ليوناردو كامبانا، مايكل إسترادا.

مواجهة قمة كوبا أمريكا

وسيواجه منتخب الأرجنتين في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، نظيره منتخب كولومبيا في قمة بطولة كوبا أمريكا الأسبوع المقبل.

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