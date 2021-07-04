موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك متصدر الدوري المصري نظيره فريق غزل المحلة في مواجهة ليست سهلة بين كلا الفريقين مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع ال28 المقرر إقامتها على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ومنافسه غزل المحلة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” والسودان وعمان.

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بينما ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والعراق واليمن وقطر والبحرين والكويت وسوريا ولبنان والأردن، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على أحداث اللقاء

وسيعلق على مباراة فريق الزمالك ونظيره غزل المحلة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا، حيث سيأتي في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

أسامة نبيه: جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمباراة غزل المحلة pic.twitter.com/z73fuDIAnm — Btolat.com (@Btolat) July 3, 2021

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق غزل المحلة

وسيدخل المدير الفني لفريق غزل المحلة خالد عيد، في مواجهة صعبة أمام متصدر الدوري الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد البشبيشي.

بينما سيلعب في تشكيلة دفاع الفريق كلاً من: معتز محب، فتحي مبروك، هشام نباوي، هاني عادل، فيما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: خالد لوتفي، خالد رسلان، بسام ماهر.

أوباما وإمام عاشور يغيبان عن الزمالك في مواجهة غزل المحلة القادمة بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام مصر المقاصة اليوم pic.twitter.com/3BpCY2IPF7 — kora11.com (@kora11) June 28, 2021

وسيكون في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: عبد الرحمن عاطف، عبد القادر يحيى، خالد كساب.

ويتصدر فريق الزمالك المصري على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل منافسه غزل المحلة في المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 32 نقطة.

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