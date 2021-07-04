ضعوا شرائح البصل داخل الجوارب قبل النوم وشاهدوا ماذا سيحدث

معظمنا قرأ عن أهمية البصل الصحية خاصة في حالات البرد أو الأنفلونزا، وخلال فترة جائحة الطاعون في إنجلترا، كانوا يقطعونه ويتركونه في الغرف لتنقية الهواء، ولمساعدتهم على عدم التعرّض للعدوى مرة أخرى عبر تقوية جهاز المناعة لدى المرضى.

البصل ومسارات الطاقة في الجسم

لكن وضع البصل داخل الجوارب أسفل القدم، خطوة لجأ لها الجدات قديماً وأخذها الأحفاد على محمل الهزل، ولكن، ثبت علمياً أن هذه الخطوة لها فوائد كثيرة.

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وهو ما شرحته الطبيبة اللبنانية ساندرا نبيل لوقا، والحاصلة على دكتوراة في الطب البديل وماجستير في الطب الصيني من جامعة الجاجيانغ للطب الصيني.

وقالت ساندرا في حديثها لمجلة (سيدتي) حول أهمية وضع شرائح البصل في الجوارب قبل النوم: (حسب نظريات الطب الصيني البديل، فإنك عندما تضعين البصل داخل جواربك أثناء النوم، فإنه سيعمل على تنظيف دمك ويفسح المجال لمسارات الطاقة).

الممرات الكهربائية

وأشارت ساندرا إلى أن هذه الطاقة لها مسارات عدة في الجسم، منها: منطقة منتصف عظام الحوض، منطقة السرة، منطقة أعلى البطن، منطقة منتصف عظمة القص، منطقة الرقبة، منطقة الجبهة، منطقة فوق الرأس.

وتابعت: (هذه المسارات تتحكم في الكثير من وظائف الجسم، فإذا كنتِ تعتقدين أن لديك أعصاباً وجهازاً عصبياً، فيجب أن تصدقي أنَّ لديك خطوطاً للطول أيضاً تؤثر في مسارات الطاقة في الجسم).

وأكدت ساندرا أن الطب الصيني البديل، شرح الممرات الكهربائية التي تقع عند القدمين، والتي تسمى ميريديان، لافتةً إلى أنها تسمح للقدمين بالتفاعل مباشرة مع الأعضاء الداخلية الحيوية في الجسم.

وتقول ساندرا إنَّ كثيراً من الناس لا يعتقدون أن خط الزوال يقع في نهاية الجسم أو في أسفل القدمين، لكن الطب الصيني يقول إنه مرتبط بالجهاز العصبي.

النهايات العصبية للجسم في القدم

وشرحت ساندرا أن الجزء السفلي من القدم يحتوي على العديد من النهايات العصبية المختلفة، مضيفة: (ما يقارب من 7000 خط من خطوط الطول ترتبط مباشرة بأعضاء مختلفة داخل الجسم، هذه الخطوط تمثل دوائر كهربائية قوية جداً داخل الجسم، وغالباً ما تكون خاملة؛ لأننا نرتدي أحذية).

(امشي حافية القدمين)

وذكرت الطبيبة اللبنانية أن الكثيرون يلجأون لإجراء الوخز بالإبر أو للمشي من دون أحذية لتحرير خطوط الطول، وذلك لتنشيط الأعصاب بأي شكل من الأشكال أو تحفيزها في الجزء السفلي من القدمين، وكذلك لتثبيط مجال الأيونات السالبة للأرض.

وكشفت ساندرا أن إحدى أنجح الطرق لفتح المسارات الكهربائية (خطوط الطول) وللمساعدة على تنقية الأعضاء الداخلية دون القيام بأي تغيير في نظامك الغذائي، هو تقطيع البصل أو الثوم ووضعهما في الجوارب أثناء النوم.

وشرحت ساندرا فوائد تقطيع البصل ووضعه في الجوارب أثناء النوم كالتالي:

– يقتل البصل والثوم كذلك عند وضعهما على الجلد، الجراثيم والبكتيريا ومسببات الأمراض، ولهما فوائد قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، ويساعدان على دعم الجهاز المناعي.

– يساعد حمض الفسفوريك في البصل على تنقية الدم وقتل أي بكتيريا أو جراثيم، ويتم امتصاصه عبر الجلد، وهي المادة التي تجعلك تبكين عند تقطيعه والتي تدخل إلى مجرى الدم بهذه الطريقة.

– يقي وضع البصل في الجوارب من الإصابة بالإنفلونزا.

-يعمل البصل على تنقية الهواء، ورغم رائحته الكريهة، إلا أنه سيحافظ على رائحة قدمك أفضل، فهو يمتص السموم والمواد الكيميائية الضارّة ويسحبها من قدميك أثناء النوم.

-يعمل وضع البصل داخل الجوارب على زيادة إنتاج الأنسولين بالجسم، ما يعني سهولة انتقال السكر من الدم إلى خلايا الجسم، لذا تكون المنفعة الأكيدة هي تجنب ارتفاع السكر بالدم لأطول وقت ممكن.

خطوات وضع شرائح البصل داخل الجورب قبل النوم:

أولا: استخدمي البصل العضوي سواء كان أبيضاً أو أحمر، لأنه سيكون خالياً من المبيدات الحشرية، والمواد الكيميائية الأخرى التي لا تريدينها أن تختبئ في قدميك وتدخل مجرى الدم طوال الليل، وقطعيها إلى شرائح.

ثانياً: ضعي شرائح البصل داخل جورب قدمك بالأسفل أثناء نومك

نصائح أخرى لضمان النتائج المرجوة:

قومي بتقطيع البصل إلى شرائح مسطحة، بحيث يمكن وضعها على الجزء السفلي من قدمك بالكامل أثناء النوم

ستعمل قوى الشفاء الطبيعية للبصل خلال الليل عبر الجلد، على تنقية دمك وقتل البكتيريا والجراثيم، وكذلك امتصاص السموم، كما ستساعد أيضاً على تنقية الهواء في غرفتك.

التوقيت الأمثل من أجل اتباع تلك الطريقة البسيطة والمفيدة، يتمثل في الساعات المتأخرة من الليل، وقبل الذهاب للنوم بدقائق.

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