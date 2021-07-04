نساء سعوديات يركبن دراجات
فتيات سعوديات
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سعودي يصور نساءً يركبن الدراجات في الشارع ويتلفظ بعبارات خارجة! (فيديو)

كتب وطن
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ألقت القوات الأمنية في السعودية، القبض على شخص قام بالإساءة لمجموعة نساء أثناء ممارستهن رياضة ركوب الدراجات في الشارع.

جاء ذلك بعد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر قيام مواطن سعودي يوثق لحظة تصويره مجموعة فتيات أثناء ممارستهن رياضة ركوب الدراجات ويبدأ بالتلفظ بعبارات غير لائقة بحقهن.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن شرطة الرياض، فإن المتهم في العقد الثالث من عمره، ويعمل في شركة حراسات مدنية في العاصمة.

وذكرت الشرطة أن المتهم تلفظ بألفاظ (تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة).

وقالت السلطات إنها اتخذت بحقه الإجراءات الأولية، وقامت بإحالته إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته.

مغردون يهاجمون الفتيات وآخرون يدافعون

وأثارت الواقعة جدلاً بين الناشطين، منهم من رأى أنه يستحق أن يقبض عليه لأنه قام بتصوير الفتيات دون إذن منهن، واخترق خصوصيتهن، ومنهم من ألقى باللوم على الفتيات، ورأوا أن المجتمع السعودي لا يزال يرفض فكرة الانفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في أحد التعليقات: (بغض النظر عن غباءه البنات اللي يتعمدون التعري أهلهم وين ؟ معقولة ماعندهم أخوان وآباء يشوفون قلة حياهم ؟؟).

وكتب آخر موافقاً الرأي لمن سبقه: (حكومة ٢٠٣٠ تعاقب كل من يعترض على مشروعها التغريبي ٢٠٣٠ والانحلالي واللي لا يمثلنا وتفرضه فرضا علينا بالقوة. تلاحقك وتشوهك وتدعي على كل من قال لـ (مبس ٢٠٣٠) هذا لا يمثلنا ولا نريده).

وألقت أخرى باللوم على الفتيات بشكل مباشر، وكتبت: (طيب معليش النساء فتنة، مو كل وحدة تلبس لبس شبه عارية ومسوية كول بحجة الرياضة)

وتابعت: (مجتمعنا مسلم لايرفض التطور وحماية المرأة. لكن لابد من قيود تفرض للنساء يعني مثلا الذوق العام يرفض الشورت للشباب.. المفروض ممنوع فتح العباءه أثناء ارتداء ملابس تظهر لاتليق بالخروج! ولا الرك بس ع الشباب!).

بينما أشاد آخرون بالقانون، فكتب مغرد: (اللي ما ربوه أهله يربيه القانون).

وعلقت أخرى: (ما اتخيل اني امارس حياتي الطبيعية عادي وفجأة احصل صوري منتشره بكل مكان ولا تحت الفاظ قذرة).

واستنكر آخر أن يصدر هذا التصرف من رجل أمن، وكتب: (حارس أمن… وظيفة ذات شرف بحفظ حقوق الناس واسرارها وحمايتها وهذه من اهم اخلاقيات هذه المهنة مهما تساهل البعض في تفسيرها وتصورها!! حريا به ان يكون رجل محترم ولا يمارس مثل هذا الفعل البعيد عن شيمة الرجال وادب وظيفة حارس الامن!! هذا ودك يتعاقب ويتم اعلان اسمه).

مغني راب.. الغناء في مكان عام بدون رخصة!

وتشهد السعودية عدة حوادث تشير إلى ما جناه المجتمع من الانفتاح، فسبق أن ألقى رجال الأمن القبض على مغني راب سعودي في العاصمة الرياض.

ويظهر مغني الراب بالفيديو المتداول وهو يؤدي أغنيته في أحد المجمعات التجارية، أمام حشد كبير قبل أن يتفاجأ باقتراب ثلاثة رجال أمن قاموا باقتياده تمهيداً لمحاسبته.

ورجح مغردون حينها أن يكون سبب القبض على المغني، بسبب قيامه بالغناء في مكان عام بدون رخصة.

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

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ولم يصدر بيان رسمي من الجهات حول الفيديو الذي جاء بعد أسبوع فقط من تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

وظهر بالفيديو عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وسبق هذا الحفل بيومين فيديو ثالث يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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