دلال عبدالعزيز كتبت رسالة مؤثرة لسمير غانم وطلبت تسليمها له ولا تعلم بموته حتى الآن

بعثت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز برسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم، حيث لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن بينما تعاني ظروفا صحية صعبة جراء إصابتها بكورونا الذي لم تشفى منه بشكل كامل حتى الآن.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به دلال عبد العزيز، أنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، طلبت أوراقا للكتابة عليها.

وأوضحت المصادر أن دلال عبد العزيز كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، أن معنى الرسالة مؤثر للغاية.

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إذ أنها كتبت: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

إلى ذلك أكدت مصادر في المستشفى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناء على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التليفون لمنع تسرب الخبر إليها.

الصحة تكشف وضع دلال عبدالعزيز الصحي

وكان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، قال إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى- غير النافذ- أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

وكشف النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور «دلتا بلس» في مصر، وأكد: مصر خالية من المتحور «دلتا بلس».

وتعاني دلال عبدالعزيز حاليا من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأكسجين الخارجي.

وتحسنت حالة الفنانة دلال عبد العزيز، خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت من الحركة داخل غرفتها، إلا أنها انتكست مرة أخرى، لحاجتها الشديدة للأكسجين الخارجي.

وفاة سمير غانم

وتوفي الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أدى لتفاقم إصابته بالفشل الكلوي، ما أدى لوفاته في إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض.

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