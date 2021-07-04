بالصور: فنان مصري يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولكن في عالم الرياضة

دخل الفنان المصري أحمد حاتم 33 عامًا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعد نجاحه مع فريق منتخب بلاده، في سباق التتابع في السباحة وكسر الرقم القياسي الذي سجله المنتخب الإنجليزي عام 2019م.

فنان مصري ودخول موسوعة غينيس

وحقق الفنان المصري حاتم، الانجاز الرياضي العالمي ودخول موسوعة غينيس مع فريق منتخب بلاده مصر، في سباق التتابع 50 * 100 متر، برفقة 100 سباح مصري من كافة محافظات مصر، في سباق 50 متر حر تتابع.

وقد استطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إنجلترا للسباحة عام 2019م بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية.

بينما حققه المنتخب المصري في زمن قياسي قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل الفنان المصري حاتم مع فريقه موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

الممثل #أحمد_حاتم يحقق بطولة في مجال الرياضة ويدخل موسوعة "#غينيس" بسباق التتابع في السباحة وفريقه يحطم الرقم القياسي pic.twitter.com/tw5B7nQFM4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 3, 2021

تحقيق البطولات

ويمتلك الفنان المصري أحمد حاتم المواهب العديدة بجانب ممارسته للتمثيل وعلى رأسها الاحتراف في رياضة السباحة، فقد حقق العديد من البطولات منذ طفولته.

كما وتأتي هذه البطولة التي حققها الفنان بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من “مسلسل ليه لأ” الذي يشارك فيه مع الفنانة المصرية منى شلبي.

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وفي ذات السياق، قال الفنان المصري حاتم في حوار صحفي له عبر أحد وسائل الإعلام المصرية، ” أنا كنت بلعب السباحة من زمان بقالي 16 سنة مش بعوم، وكنت بدخل بطولات على مستوى الجمهورية وبعت عشان التمثيل، وكنت محظوظ انهم اختاروني أكون معاهم”.

وأردف الفنان حاتم، ” ناس أصحابي مشاركين في محاولة دخول موسوعة غينيس كلموني، وأنا كنت مش بتمرن ولياقتي مش في أحسن حالاتها، وحاولت أتمرن عشان أبقى مش عبء عليهم، والحمد الله حققنا الهدف المطلوب”.

الفنان أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس في السباحة بعد تحقيق إنجاز رياضي عالمي بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في سباق التتابع 100×50م حيث حطم هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق 👏❤️ pic.twitter.com/tBkObmWuYm — Behind بالعربي (@behindzascene) July 3, 2021

وأضاف، ” مبسوط جدًا إني كنت معاهم في حدث صعب جدًا يتكرر، زميلي الأبطال شجعوني أني أموت نفسي والحمد الله قدرنا نحطم الرقم القياسي الذي سجله منتخب إنجلترا”.

الأعمال الفنية

ومن المقرر أن يعرض أحدث أعماله الفنية المنتظرة قريبًا وهو مسلسل ” شقة ستة” بطولة الفنانة المصرية روبي، وفيلم ” قمر14″ الذي يشارك فيه برفقة عدد من النجوم.

وكذلك المشاركة في فيلم “عروستي” الذي تشاركه بطولة الفنانة المصرية جميلة عوض، وفيلم الحربي” السرب” من إخراج أحمد جلال.

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