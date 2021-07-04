الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي اليورو في مباراة مثيرة أمام التشيك (فيديو)

تأهل منتخب الدنمارك إلى دور النصف النهائي من بطولة اليورو بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة مثيرة ومجنونة أمام منافسه منتخب التشيك في دوري الربع النهائي، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “باكو الأولمبي” بالعاصمة الأذربيجانية.

أهداف منتخب الدنمارك

وسجل منتخب الدنمارك الهدف الأول في الدقيقة ال 5 عن طريق توماس ديلاني برأسية قوية بعد عرضية جميلة جاءت على يمين حارس مرمى التشيك.

بينما أحرز اللاعب كاسبر دولبيرغ في الدقيقة ال 42 من المباراة بتسديدة قوية، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم الدنمارك بهدفين نظيفين.

هدف التشيك الوحيد

وجاء هدف منتخب التشيك في الدقيقة ال 49 عن طريق باتريك شيك بعد عرضية جميلة سجلها اللاعب بأقدامه من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الدنمارك، لينتهي اللقاء الذي شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين بفوز منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى له منذ عام 1992م، فيما ودع منافسه منتخب التشيك البطولة.

تشكيلة منتخب الدنمارك

ودخل المدرب الدنماركي” كاسبر هيولماند” 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه البلجيكي حيث كان في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

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وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: سيمون كيير، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، ماتياس يورنسن، أما في خط الوسط لعب كلاً من اللاعبين: توماس ديلاني، بيير إيميل هويبيرغ، دانييل فاس.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب الثلاثي، مارتين برايثوايت، يوسف بولسن، نيكولاي يورجنسن.

تشكيلة منتخب التشيك

ولعب المدرب ” ياروسلاف شيلهافي” 59 عامًا أمام منافسه منتخب الدنمارك، حيث كان في حراسة المرمى توماس فاتشليك.

📍 كوبنهاغن – الدنمارك 🇩🇰 هكذا احتفلت الجماهير الدنماركية #DEN بتأهل منتخب بلادها من منطقة المشجعين 🤩🎉#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/JyndCEG8cX — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) July 3, 2021

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: أوندري كوديلا، فيليب نوفاك، بافيل كاديرابيك، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين: توماش سوتشيك، ياكوب يانكتو، بوريك دوكال، فلاديمير داريدا، بينما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: باتريك شيك، ماتاي فيدرا، آدم هلوزيك.

وسيواجه منتخب الدنمارك مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره منتخب إنجلترا في دور النصف النهائي من بطولة اليورو الأسبوع المقبل.

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