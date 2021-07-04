أحلام تتعرض للتحرش في أحد الأسواق ورد فعلها مُفاجئ! (شاهد)

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعرضها للتحرش أثناء سيرها في أحد الأسواق برفقة صديقتها، دون أن يعلم المتحرش أنها أحلام.

متحرش لأحلام: يازين هالطول

وبدت أحلام مصدومة وهي تروي الموقف بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وظهرت وهي تضع غطاء رأس وكمامة، وتسير برفقة صديقتها، وتقول: (مستحيل، بقولكم عن شي، تخيلوا واحد يغازلني يقول يازين هالطول يازين هالطول).

وتابعت: (يارب يكون شافني عالسناب، بقوله ترى مخطوبة أنا مخطوبة، وكيف تغازلني قدام الناس؟).

شاب يقوم بمغازلة أحلام في أحد الأسواق دون معرفة هويتها! 😅💔 pic.twitter.com/SuYV7mLBqu — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 5, 2021

فستان أحلام الفيروزي!

وأثارت أحلام في وقت سابق جدلاً واسعاً بسبب فستانها الذي ظهرت فيه خلال تصويرها كليب أغنية “عسى الله يرحمه” من ألبوم “فدوة عيونك”.

وظهرت احلام بفستان لونه “فيروزي”، خلال تصوير الكليب، لكنّ المتابعين اعتبروا أنّ ملابس أحلام لا تتناسب وطبيعة اسم الأغنية، حيث رأوا أنهما يتناقضان.

الجميلة احلام من جلسة تصوير أغنية "الله يرحمه". ❤️ pic.twitter.com/MTX4DPpFy4 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 28, 2021

وأغنية “عسى الله يرحمه”، من البوم “فدوة عيونك”، وهي من كلمات “معتزه”، وألحان “عبدالرحمن العثمان”، وتوزيع “مشاري اليتيم”.

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إلى هذا، علق المستثمر ورجل الأعمال مبارك الهاجري لأول مرة وفي ظهور نادر له، على علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وكشف جوانب من حياتها الخاصة.

وعبر برنامج “جاني كلام” على اليوتيوب، تحدث الهاجري عن عدة ذكريات من ضمنها لقاؤه الأول باحلام، كما علق على انتقاد البعض له بسبب القبلات العلنية التي يتبادلها هو واحلام أمام الجمهور.

وتعليقًا على فيديوهات القبلات بينه وبين زوجته والتي أثارت الجدل مؤخراً، قال الهاجري: “هذه فنانة وهذه زوجتي وحياتنا بهذا الشكل أنا أحبها على راسي وهي تحبني على راسها، هي شخصية عامة وهذه حياتنا “.

وتابع “أسلم عليها هذه حبة عالراس وفي ثقة بيننا” وتابع “إذا أنا ما دلعتها مين أدلع”.

وحين سؤاله عما إذا كان يغار عليها قال “شلون ما أغار عليها هذه زوجتي وأم فاهد امرأة قوية وقيادية وعلى قولة المصريين “جدعة” وعن حبه لها قال “طبعا أحبها وهي مالية عيني”.

اللقاء الأول في بيروت

كما كشف مبارك الهاجري تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام في السفارة الإماراتية ببيروت عام 2000 ضمن احتفالية ثقافية.

وتابع الهاجري أن احلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها “تدري ليش أزعل عليك” بشكل خاص.

وعندما التقاها كان سعيداً للغاية بهذا اللقاء ودعاها للجلوس معه، وقال لها منذ لقائهما الأول: ” تدري أن الله خلقك لي”.

ثم تابع قائلاً لمحاوره: “وسبحان الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، فاتقابلنا والحمد الله”.

وأشار مبارك إلى أنه عندما أحب احلام لم تكن في قمة الشهرة والمال، وأحبها لكونها إنسانة بسيطة ومتواضعة ثم رزقهما الله بسبب نيتهما الطيبة.

شائعات انفصال أحلام ومبارك الهاجري

كما لفت الهاجري إلى أنه يملك أسرة سعيدة وأن الله أعطاه أكثر مما يستحق.

وعن شائعات الانفصال التي تلاحقه هو واحلام كل فترة قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى احلام مناسبة في الإمارات.

وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، مضيفاً أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.

احلام : (أنا البدوية)

وفي سياق آخر، دخلت أحلام الشامسي على خطّ الأزمة التي فجّرها تصريح وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة قبل أسابيع، حينما وصف السعودية والخليجيين، بأهل البدو، ما أثار استياءً عارماً في الخليج ضدّه.

وعبر حسابها الرسميّ في تويتر نشرت احلام صورةً لها وهي ترتدي البرقع الإماراتي، وكتبت على الصورة: (أنا البدوية احلام بنت علي بن هزيم الشامسي)، وأرفقتها بهاشتاغ (#حنا_بدو).

أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي #الامارات 🇦🇪 #حنا_بدو pic.twitter.com/DkV7xKj5zM — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

كما نشرت احلام الشامسي صورةً ثانية لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلّقت عليها: (البدوي الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه).

البدوي الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ♥️🇦🇪 #حنا_بدو #بدوي_وأفتخر #بدو pic.twitter.com/VP7HSsfUz8 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

هذا وقد أثار مقطع فيديو لأحلام وهي ترتل آيات من القرآن الكريم بصوتها، آراء المتابعين بين مؤيد ومعجب بصوتها خلال قراءتها للقرآن، ومعترض ومهاجم لها.

ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ 100 ألف.

ولم تظهر احلام في الفيديو، بل يسمع صوتها وهي ترتل القرآن.

أحلام تحفظ أجزاء من القرآن

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، كشفت في تصريحات سابقة أنها درست الشريعة الإسلامية ولكنها لم تكمل دراستها، إذ اتجهت للغناء بالرغم من معارضة أهلها لذلك.

وذكرت أحلام انها تحفظ اجزاء من القرآن وكانت تقوم بتدريس القرآن الكريم .

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