مرتضي منصور وموعد العودة إلى نادي الزمالك المصري
مرتضي منصور وموعد العودة إلى نادي الزمالك المصري
Videoرياضة

مرتضى منصور يحدد موعد عودته إلى الزمالك (فيديو)

كتب وطن
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كشف رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري “مرتضى منصور” المنحل، عن تواجده داخل مقر النادي مع نهاية الأسبوع الجاري بصفته الرئيس الشرعي للفريق.

مرتضى منصور والزمالك

وقال المستشار المصري مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، قائلاً: ” سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً إلى مقر نادي الزمالك المصري، وكذلك يوم الجمعة بصفتي رئيس النادي”.

وأردف منصور، ” سأقوم بالذهاب إلى مكتبي في نادي الزمالك المصري، لأنني رئيس الزمالك الشرعي وفق ما أكدته المحكمة”.

الكشف عن ملفات غامضة

وتوعد المستشار منصور، بالكشف عن ملفات غامضة يوم الثلاثاء القادم والذي كان سبب رحيله عن النادي، وكذلك الكشف عن المخالفات المالية وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات والوثائق التي تثبت ذلك.

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مرتضى منصور  وقرار المحكمة

وكانت محكمة القضاء الإداري في العاصمة المصرية القاهرة قد أصدرت في وقت سابق، عن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.

والتي طالبت بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، مع إلزام الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري  على صدارة  ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز الثالث جاء فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة مع فريق المصري برصيد 42 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق إنبي برصيد 37 نقطة، يليه مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وتساوى فريق بيراميدز الذي احتل المركز الثامن من جدول الترتيب مع الجونة في التاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 34 نقطة.

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