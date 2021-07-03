صدمة .. عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي حاولت شنق نفسها في السجن لهذا السبب

حاولت انتصار الحمادي، عارضة الأزياء اليمنية البارزة، الانتحار في سجن بصنعاء يديره الحوثيون، بحسب جماعات حقوقية ومحاميها.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان، إن العارضة والممثلة انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عامًا “نُقلت، يوم الاثنين، إلى مستشفى داخل السجن المركزي في صنعاء حيث تم احتجازها بعد محاولتها الانتحار”.

تم القبض على انتصار الحمادي وهي في طريقها لالتقاط الصور في 20 فبراير، عندما أوقف الحوثييون سيارة كانت بها عارضة الأزياء وثلاثة آخرون.

انتصار الحمادي حاولت شنق نفسها!

ونقل مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تقارير إعلامية قالت إن طفلاً يرافق والدته السجينة قد لمح إزرقاق وجهها بعد أن حاولت شنق نفسها، فأسرع وأخبر الجميع، حيث تم إسعافها في اللحظات الأخيرة بعد أن كانت في حالة حرجة.

وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان ، أكدت “مصادر موثوقة” أن العارضة اليمنية حاولت الانتحار نتيجة نقل إدارة السجن لها إلى “قسم الدعارة”.

وأكد محامي العارضة اليمنية، خالد الكمال تفاصيل محاولة الانتحار.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق إن العارضة اليمنية ظهرت في جلسات الاستماع يومي 6 و 9 يونيو / حزيران “بتهمتي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة مخدرات”.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن “سلطات الحوثيين أرغمت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب وعرضت إطلاق سراحها إذا كانت ستساعدهم في إيقاع أعداءهم في شرك” الجنس والمخدرات “.

اختبار العذرية للعارضة انتصار الحمادي

كما تم تهديدها بإجراء اختبار العذرية في مايو، وفقًا لمجموعة الحقوق التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

عند إلقاء القبض عليها في فبراير / شباط ، عُصبت عينا الحمادي واقتيدت للتحقيق، حيث احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام.

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وقال محاميها كمال، إن موكلته اعتقلت لركوبها في سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات، وأن صورها اعتبرت مخلة بالآداب العامة.

وأضاف أن الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، تعرضت لانتهاكات عنصرية من قبل الحوثيين.

ظهرت انتصار الحمادي في العديد من البرامج التلفزيونية العام الماضي، وقالت إن حلم طفولتها كان إما أن تكون عارضة أزياء أو مضيفة طيران.

وأثار اختيارها الوظيفي، وهو أمر غير شائع في اليمن ، الغضب.

وقالت صديقة حمادي سابقًا لموقع Middle East Eye إنها اختطفت بسبب أسلوب حياتها.

وقالت “الحوثيون يعتبرون العمل كممثلة وعارضة أزياء حراما، لذلك من الطبيعي أن يحتجزوا أصحاب العقول المتفتحة”.حسب رأيها

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