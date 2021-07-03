ضاحي خلفان يرد على السعودية: الإمارات الأفضل عالمياً في مواجهة كورونا

زعم قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات هي الأفضل على مستوى العالم.

وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم”.

الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 3, 2021

السعودية والإمارات

جاء ذلك، فيما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي رداً من ضاحي خلفان على قرار السعودية منع سفر السعوديين إلى عدة دول بينها الإمارات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وقال الدكتور عبد الله القرني: “من واقع تجربة الأسبوع الماضي، اجراءات احترازية ضعيفة جدًا مقارنة بالإجراءات السعودية”.

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وأضاف القرني: “الحقيقة أنني استغربت هذا المستوى المخجل من الاحترازات من دولة تعودنا منها المبهر في كافة إجراءاتها”.

من واقع تجربة الاسبوع الماضي .. اجراءات احترازية ضعيفة جدًا مقارنة بالاجراءات السعودية .. الحقيقة أنني استغربت هذا المستوى المخجل من الاحترازات من دولة تعودنا منها المبهر في كافة اجراءاتها .. — Dr. Abdullah AlQarni (@saudiqarni) July 3, 2021

وعلقت أخرى: “وش المطلوب يعني وش تلمح له علشان السعودية قفلت السفر مع الإمارات من حق اي دولة تتخذ الإجراءات الأزمة”.

وش المطلوب يعني وش تلمح له علشان السعودية قفلت السفر مع الإمارات من حق اي دولة تتخذ الإجراءات الأزمة — موضي (@moude111) July 3, 2021

وعلق عبد الله قائلاً: “كلام مش دقيق بداية من اختيار نوع التطعيم سينوفارم والاضطرار الى تعزيزه بجرعة ثالثة من فايزر للوقاية من المتحور”.

كلام مش دقيق بداية من أختيار نوع التطعيم سينوفارم والأضطرار الى تعزيزه بجرعة ثالثة من فايزر للوقاية من المتحور. — عبدالله アブドゥラ (@AAlkhalagi) July 3, 2021

وقال حساب آخر: “الإجراءات الاحترازية بس مطبقة في العاصمة أبوظبي اما دبي فاتحينها شراعي و الاجانب ايون من بلدناهم بدون فحص، و بعدها يطلعون مصابين واحنا ناكلها طبعاً !!”.

الإجراءات الاحترازية بس مطبقة في العاصمة أبوظبي اما دبي فاتحينها شراعي و الاجانب ايون من بلدناهم بدون فحص، و بعدها يطلعون مصابين واحنا ناكلها طبعاً !! — S (@sa3oodbin) July 3, 2021

وتساءل آخر: “هل لموقف الامارات في منظمة أوبك بلس له تأثير بقرار السعودية منع السفر من وإلى الامارات”.

هل لموقف الامارات في منظمة أوبك بلس له تأثير بقرار السعودية منع السفر من وإلى الامارات. — Obaid Alzaabi (@oalzaabi) July 3, 2021

وعلق آخر: “صحة المواطن والمقيم لم تكن اولوية فجلب السياح لنعش الاقتصاد المنهار وعدم الاغلاق الذي تسبب في التفشي سببا كافيا لمنع السفر”.

وأضاف: “ما فائدة الاجراءات الاحترازية والفيروس ينتشر بمتحوراته في جميع الامارات قال إيه أكثر دقة”.

صحة المواطن والمقيم لم تكن اولوية فجلب السياح لنعش الاقتصاد المنهار وعدم الاغلاق الذي تسبب في التفشي سببا كافيا لمنع السفر. مافائدة الاجراءات الاحترازية والفيروس ينتشر بمتحوراته في حميع الامارات 😁

قال ايه قال اكثر دقة .. متى #اكسبو٢٠٢٠ ! — أسامة خواجي ‎ ‎ ‎ (@o_s_mk) July 3, 2021

قرار سعودي

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحسب البيان، فإن ذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً.

وتقرر إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

استثناءات سعودية

ويستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حالياً في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

ووفق القرار، يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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