خطبة جمعة موحدة دعت لطاعة الحاكم “حتى لو سرق مالك” تثير غضباً في الأردن

تجددت دعوات في الأردن لإقالة وزير الأوقاف وكبار مسؤولي الوزارة عقب خطبة صلاة الجمعة، أمس والتي خصصت للحديث عن “طاعة الحاكم”.

واعترض المنتقدون على عبارة اعتبرت غير لائقة في خطبة الجمعة مفادها أن على المحكوم طاعة الحاكم حتى لو سرق ماله أو جلد ظهره.

وتجدد الاشتباك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من البيانات بهجمة حادة وغير مسبوقة على خطبة “طاعة الحاكم” الموحدة التي احتوت نصوصاً مكتوبة رددت في عدد كبير من مساجد المملكة.

وتجبر وزارة الأوقاف جميع الوعاظ والأئمة على التحدث بنفس الموضوع للسيطرة على إيقاع الخطاب الديني داخل منابر المساجد.

خطبة الجمعة في الأردن تثير ضجة واسعة.. عبارة غير لائقة

واقترن الحديث عن طاعة الحاكم بعبارة اعتبرت غير لائقة في تلك الخطبة وتستند إلى نص في الشريعة يتحدث عن الطاعة الموجبة من قبل المحكوم للحاكم مع عبارة “حتى لو سرق مالك أو جلد ظهرك” .

تلك العبارة استفزت عددا كبيرا من المواطنين والرسميين إذ طالب الناشط محمد الخطيب بإقالة وزير الأوقاف – على أقل تعديل – وخصوصا مع حملة انتقادات واسعة جدا لعنوان الخطبة الموحدة ولكيفية ترديدها وإلقائها ولطبيعة الظروف الحالية، حتى أن الإعلامي مالك عبيدات تحدث عن طاعة ولي الأمر اذا استقامت الأمور.

تعليق الأمين العام لمنتدى الوسطية الإسلامي مروان الفاعوري كان الأوجز سياسيا إذ قال “من كتب تلك الخطبة أساء لولي الأمر”.

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أبرز الناقدين لتلك الخطبة كان الناشط الإسلامي النقابي البارز المهندس ميسرة ملص والذي طالب بمعاقبة الذين خططوا لهذا النمط من خطبة الجمعة الموحدة على اعتبار أنهم تسببوا بتقليب مزاج المصلين يوم الجمعة ضد الحكم والدولة بمعنى عكس مضمون ومنطوق خطبة الوعظ والإرشاد الدينية تلك.

وجهة نظر ملص كانت تتحدث عن 15 دقيقه من الخطاب الديني انتهت بتأسيس حالة معارضة للدولة والحكم قد تخفق في إنتاجها المعارضة الحزبية طوال عام على الأقل.

خطبه الجمعة تلك أثارت موجة من الجدل والتعليقات السلبية في الأردن خصوصاً وأنها غير مسبوقة ووصف توقيتها بـ”السيء”.

إقالة وزير الأوقاف

ومن هنا برزت مطالبات بإقالة وزير الأوقاف ومسؤولي الوزارة على هذا الأداء الذي يسيء للدولة والحكم ولا يخدمهما، كما صرح العديد من المعلقين.

وقال ماهر بن عبد الله: “اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ولعن اللي خلفوك وبال عليك ثم سجنك وقتلك وتركك للكلاب والضواري تأكلك جثتك إسمع وأطع!”.

وأضاف: “قال العز بن عبد السلام: من نزل بقريةٍ فشى فيها الربا، فخَطب عن الزنا، فقد خان الله ورسوله! الشعب يموت من الفقر والقهر والمرض والهم والحزن، وهم يخطبون عن طاعة الحاكم”.

إسمع و أطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ولعن اللي خلفوك وبال عليك ثم سجنك وقتلك وتركك للكلاب والضواري تأكلك جثتك إسمع و أطع!

قال العز بن عبد السلام:من نزل بقريةٍ فشى فيها الربا،فخَطب عن الزنا،فقد خان الله ورسوله!الشعب يموت من الفقر والقهر والمرض والهم والحزن،وهم يخطبون عن طاعة الحاكم — Maher Ben Abdulla (@BenAbdullaJr) July 3, 2021

وعلق آخر: “يسحجوا ويطبلوا للصبح، بس يتم تطويع نصوص القرآن والحديث لخدمة السياسي مصيبة والله”.

يسحجوا ويطبلوا للصبح

بس يتم تطويع نصوص القرآن والحديث لخدمة السياسي مصيبة والله — Omarjalal (@abujalal97) July 2, 2021

وقال آخر: ” طاعة ولي الأمر تكون في ما أمر الله ورسوله به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن ولي الأمر هو الحاكم والعلماء والبعض يفسرها بأنها للحكام فقط ولا يذكر العلماء فأصبح علماء أمتنا لا وزن لهم ومعرضين للسجن في حال اعتراضهم على الحاكم”.

طاعة #ولي_الأمر تكون في ما أمر الله ورسوله به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن ولي الأمر هو الحاكم والعلماء والبعض يفسرها بأنها للحكام فقط ولا يذكر العلماء فأصبح علماء أمتنا لا وزن لهم ومعرضين للسجن في حال اعتراضهم على الحاكم . — عالمنا المتغير (@alamonaalmotagr) July 2, 2021

وعلق آخر: “الفصيح الذي أمر بخطبه الجمعة الموحدة لهذا اليوم حول طاعه الحاكم (ولو جلد ظهرك وسرق مالك”.

وأضاف: “يجب أن يحاسب فلقد كان نتيجة خطبه اليوم تقليب المصليين على الحكم والحاكم واستفزازهم وما فعله الخطباء ب ١٥ دقيقه في المملكة لا تقوى عليه خطابات المعارضة بعام”.

الفصيح الذي أمر بخطبه الجمعه الموحده لهذا اليوم حول طاعه الحاكم ( ولو جلد ظهرك و سرق مالك ) يجب ان يحاسب/ فلقد كان نتيجه خطبه اليوم تقليب المصليين على الحكم والحاكم واستفزازهم و مافعله الخطباء ب ١٥ دقيقه في المملكه لا تقوى عليه خطابات المعارضه بعام — Maisara Malass (@Maisara_Malass) July 2, 2021

ولم تعلق وزارة الأوقاف على ما أثير من جدل، كما لم يصدر أي تعليق من الحكومة لكن يبدو أن تلك الخطبة الدينية حققت معدلات كبيرة من الاستياء والانزعاج الشعبي.

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