إنجلترا تكتسح أوكرانيا بهزيمة مذلة وتتأهل إلى النصف النهائي من اليورو (شاهد)

حقق منتخب إنجلترا الفوز الكبير على منافسه منتخب أوكرانيا بأربع أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

أهداف إنجلترا في شباك أوكرانيا

وأحرز منتخب إنجلترا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال 4 عن طريق نجم المنتخب الإنجليزي “هاري كين”، بينما سجل اللاعب “هاري ماغواير” الهدف الثاني مع نهاية أحداث الشوط الأول في الدقيقة ال 46 لينتهي منتصف اللقاء بتقدم إنجلترا بهدفين نظيفين دون رد.

وعاد اللاعب هاري كين مع مجريات أحداث الشوط الثاني بتسجليه هدفه الثاني والثالث في اللقاء في الدقيقة ال 50 برأسية جميلة جاءت في الجهة اليمني لحارس مرمى منتخب أوكرانيا.

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وجاء الهدف القاتل والحاسم في المباراة في الدقيقة ال 63 عن طريق جوردان هندرسون بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى منافسه أوكرانيا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

Big performance from the team tonight! 🔥 @England

Always a honour to represent my country.

Semi finals incoming 👀 pic.twitter.com/HVNEgmkRKx — Jadon Sancho (@Sanchooo10) July 3, 2021

وشهدت المباراة سيطرة منتخب إنجلترا على مجريات اللقاء مع إهداره الكثير من الفرص باتجاه شباك مرمى أوكرانيا، على عكس الأخير الذي قدم أداءً ضعيفًا مع فرصه القليلة باتجاه مرمى خصمه منتخب إنجلترا في اللقاء.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب أوكرانيا، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

To those in Rome and those at home: thank you for your incredible support! 👏 pic.twitter.com/2Yme87SUK3 — England (@England) July 3, 2021

وفي خط الدفاع آتى كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب أوكرانيا

ودخل المدير الفني لمنتخب أوكرانيا ” أندري شيفتشينكو” 44 عامًا أمام منافسه إنجلترا، حيث كان في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين: فيتالي ميكولينكو، أوليكساندر كارافايف، إليا زبارني، ميكولا ماتفيينكو، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: أوليكساندر زينشينكو، روسلان مالينوفسكي، يفهين كونوبليانكا.

What a feeling. Rome to Wembley. Let’s go ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/SaYUxwiYd7 — Harry Kane (@HKane) July 3, 2021

وآتى في هجوم الفريق كلاً من: أندري يارمولينكو، رومان ياريمتشوك، جونيور مورايس.

وسيواجه منتخب إنجلترا منافسه منتخب الدنمارك في دور النصف النهائي من بطولة “اليورو2020” الأسبوع المقبل.

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