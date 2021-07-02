هل يجعلك السبانخ قوياً؟!

إذا كنت طفلاً نشأ في أي وقت بين الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي – أو ترعرعت على يد شخص نشأ في ذلك الوقت – فمن المحتمل أنك نشأت على فكرة أن السبانخ كان منشئًا للعضلات بامتياز.

نحن مدينون بهذه الفكرة لرسام كاريكاتير كوميدي يُدعى Elzie Crisler Segar ، الذي ابتكر شخصية قام على أساسها من بلدته الأصلية في إلينوي.

أطلق سيغار على شخصية “بوباي” ، وهو بحار ظهر لأول مرة في الشريط عام 1929.

بحلول عام 1933 ، عندما بدأ يظهر كواحد من الشخصيات الرئيسية في سلسلة رسوم متحركة تسمى “Thimble Theatre” ، كان Popeye يحصل على قوة فورية من السبانخ، وكلما أسقط الملاح الصغير علبة من السبانخ ، تضخمت العضلات ، مما مكنه من مواجهة عدوه اللدود – بحار قرصان يدعى بلوتو – كان أكبر بكثير وأكثر ثباتًا.

صمدت أسطورة بوباي – ومصدر قوته العظمى – لفترة طويلة بعد الشخصية.

لكن ، كما يقول الخبراء ، فإن الإجابة على السؤال حول ما إذا كانت السبانخ تجعلنا أقوى حقًا تأخذ بعض المنعطفات المعقدة.

قال نورمان هورد ، رئيس قسم علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما ، إن إحدى النقاط التي يمكن أن تدعم ارتباط قوة السبانخ هي أنها تحتوي على الكثير من النترات، “مما قد يحسن من تحمل العضلات”.

اقرأ ايضاً: في 5 أسابيع .. كيف يمكنكم خسارة الدهون واكتساب العضلات بدون صالة ألعاب رياضية

يتم استنفاد هذه النترات بسرعة أثناء التمرين أو المجهود البدني وتجديدها .

وأضاف هورد: “يتم إجراء المزيد من الأبحاث الآن لتحديد ما إذا كانت زيادة النترات في العضلات تؤدي إلى زيادة قوة العضلات وتحسين الأداء الرياضي”.

قال هارولد ماكجي، عميد علوم الطهي، إن هناك مصادر أفضل لمعادن بناء القوة.

وكتب في كتابه الكلاسيكي الآن “عن الطعام والطبخ: العلم والمعرفة في المطبخ”: “على الرغم من بوباي، فإن السبانخ ليست غنية بشكل ملحوظ بالحديد، على الرغم من أنها مصدر جيد لفيتامين أ”.

تروج أخصائية التغذية في أتلانتا رهف البوشي للفوائد الصحية العامة للخضروات.

وقالت: “أوصي بإضافة السبانخ إلى نمط الأكل الخاص بك لأنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين أ ، وكذلك الألياف ، وهي مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة”.

كما أنها محملة بمواد أخرى تتميز بمجموعة متنوعة من الفوائد.

يحتوي السبانخ على الكثير من اللوتين ، والذي يُعتقد أنه يدعم صحة العين ويقلل من حدوث الضمور البقعي ، وهو مصدر قلق في الغالب للأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكبر.

ينخفض ​​مستوى اللوتين بشكل كبير مع طهي السبانخ ولكن يزداد إذا تم استخدامه في شكل سائل ، لذلك للحصول على هذه الفائدة ، من الأفضل تناوله في عصير. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 نُشرت في مجلة Food Chemistry.

من المعروف أن الخضراوات الورقية من أنواع عديدة ، بما في ذلك البروكلي والبوك تشوي (نوع من الملفوف الصيني) ، تمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكذلك بعض أنواع السرطان.

ينضم السبانخ إلى هؤلاء ، مع أكبر الفوائد المستمدة من هذه الخضار في شكلها النيء أو المطبوخ قليلاً.

أخيرًا ، يبدو أن اتباع نظام غذائي يتضمن الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والخضروات، والذي يحتوي على جميع الأشياء الجيدة التي لاحظها آل بوتشي ، يساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

أفادت دراسة أجريت عام 2018 على 960 من كبار السن ونشرت في مجلة Neurology أن أولئك الذين تناولوا 1.3 حصة في اليوم أو أكثر كانوا ، من الناحية المعرفية ، أصغر من أولئك الذين شملوا القليل من الخضار الورقية في نظامهم الغذائي.

هل هناك عيوب؟

حتى مع كل إمكاناته، فإن طعام Popeye المفضل له بعض الجوانب السلبية. السبانخ، وخاصة السبانخ النيئة ، يمكن أن تضفي على بعض الناس هواء غازيًا.

يحتوي السبانخ على ما يكفي من الصوديوم بشكل طبيعي بحيث لا يحتاج الملح إلى إضافته – إذا كنت ترغب في زيادة طعمه ، فمن الأفضل إضافة عصير الليمون بدلاً من الملح ، نظرًا لأن تناول الكثير من الصوديوم ليس شيء جيد.

قال هورد: “الكثير من أي طعام غير صحي”. “يحتوي السبانخ على حمض الأكساليك ، الذي قد يربط المعادن في النظام الغذائي ، مثل الكالسيوم ، ويجعلها غير متاحة للامتصاص.”

إذا كنت قلقًا بشأن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك ، فقد يكون من الجيد ترك السبانخ بعيدًا عن اللازانيا.

إن تناول الكثير من حمض الأكساليك هو أيضًا وصفة لحصوات الكلى ، وبالتالي، أضاف هورد ، “قد يؤثر ذلك سلبًا على الأشخاص” المعرضين للإصابة بها.

وقال هورد إن فيتامين ك (هو فيتامين ضروري ينتمي إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويلعب دورًا هاماً في الحفاظ على صحة العظام والقلب) الموجود في السبانخ “يمكن أن يتداخل مع وظيفة مميعات الدم مثل الوارفارين. قد يرغب الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم في الحد من تناولهم للسبانخ لهذا السبب”.

إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي

الآن، مع وضع كل هذه الشروط في الاعتبار، ما هي أفضل طريقة لاستخدام السّبانخ ؟!

كثير من الناس يستمتعون بالسبانخ النيئة في سلطتهم، لكن توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية بطهي السّبانخ على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 15 ثانية ، مما يقتل البكتيريا التي يحتمل أن تكون قاتلة.

يمكن ايضاً تقليب السّبانخ الطازج بشكل خفيف في زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو وهو لذيذ ومغذي أيضًا.

خيار آخر هو غسل السّبانخ والخضراوات الورقية الأخرى جيدًا في الماء الجاري قبل تناولها.