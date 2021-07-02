موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره منتخب الإكوادور ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا في مباراة قوية ومثيرة، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين والإكوادور يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون كذلك عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

#Sub23 La Selección olímpica completó su entrenamiento vespertino ⚽ 🇦🇷 Te dejamos un compacto de la sesión 📽 pic.twitter.com/QgUvc2nbaY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه الإكوادور بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

#Sub23 ¡Hola, olímpicos! 👋🇦🇷 📸 Postales de la práctica vespertina, primera con el plantel definido para competir en #Tokyo2020 pic.twitter.com/wLvlop3ZUl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الإكوادور

وسيلعب المدرب الأوروغواياني ” جوستافو ألفارو” 58 عامًا المدير الفني لمنتخب الإكوادور في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى ألكسندر دومينيجيز.

#كوبا_أمريكا..

بمشاركة #ميسي.. شاهد التدريب الأخير لمنتخب الأرجنتين قبل مواجهة الإكوادور في ربع النهائي pic.twitter.com/1aZkCKN4Ig — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 2, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيلعب في التشكيلة كلاً من: روبرت أربوليدا، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، أما في وسط الفريق سيكون، غونزالو بلاتا، داميان دياز، أيرتون بريسيادو، مويسيس كايسيدو.

بينما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: إنر فالينسيا، ليوناردو كامبانا، مايكل إسترادا.

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