كروس يعتزل مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

أعلن النجم الألماني توني روس 31 عامًا، لاعب خط الوسط في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، اعتزاله المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

جاء ذلك بعد خروج ألمانيا من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو2020” أمام منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين دون رد.

كروس والتغريده

ونشر اللاعب توني كروس اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام” العديد من الصور له بقميص منتخب ألمانيا، كان أخرها بطولة اليورو وكذلك صورًا من تتويج بلاده بلقب مونديال كأس العالم عام 2014م.

وعلق كروس على تلك الصور، قائلاً: ” لقد لعبيت مع ألمانيا 106 مباريات، ولن أخوض معها مباريات أخرى”.

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مضيفًا: ” كنت أتمنى بشدة اللعب مع ألمانيا، وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 109 مباراة دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن اليورو أخر بطولة لي”.

كروس وقرار الاعتزال

واستكمل، ” لقد اتخذت منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة، ولقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحًا في كأس العالم 2022″.

أضاف، ” إنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليًا لمدة 11 عامًا”.

أحد أبرز لحظات توني كروس مع المنتخب الألماني في كأس العالم. 😍🇩🇪 pic.twitter.com/9WKXAn0Q7L — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 2, 2021

الدعم والتحفيز

وأردف الألماني كروس، ” بالنسبة لي كزوج وأب، أود أن أكون موجودًا مع زوجتي وأولادي الثلاثة، وكان شرف لي أن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص لفترة طويلة، ولقد قمت بذلك بكل فخر وشغف”.

وتابع، أشكر كل المعجبين الذي دعموني من خلال تصفيقهم وهتافاتهم، وشكرًا لجميع النقاد الذين منحوني حافزًا إضافيًا”.

⭐️ توني كروس (انستغرام): لقد لعبت مع ألمانيا 106 مرة، ولن يكون هناك المزيد. كنت أتمنى بشدة وقاتلت لكي أُكمل 109 مباراة ونحقق اليورو. لقد اتخذت قرارًا بالاعتزال الدولي وكان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أشارك في كأس العالم 2022 في قطر. pic.twitter.com/pucrxtIndL — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 2, 2021

وختم تغريدته، قائلاً: “وفي النهاية أريد أن أشكر المدرب ليواكيم لوف الذي جعلني لاعبًا دوليًا وبطل العالم، لقد وثق بي وكتبنا قصة نجاح طويلة معه، وهذا شرفي لي القيم بذلك، ونتمنى التوفيق للمدرب هانز فيلك”.

وحصد اللاعب الألماني توني كروس العشرات من الألقاب والجوائز الفردية مع منتخب بلاده من أبرزها نيل الكرة الذهبية في عام 2007.

بعد 11 عامًا ، و 17 هدفًا ، و 16 اسيست، و 106 مباراة ، ولحظات رائعه وارقام والفوز بكاس العالم، أعلن توني كروس اعتزاله اللعب الدولي.

يريد التركيز على أهدافه مع ريال مدريد وعائلته. pic.twitter.com/mo8JYyr2FF — طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) July 2, 2021

وكذلك التتويج بجائزة لاعب العام في منتخب ألمانيا “المانشافت” عام 2014 و2018، وأحرز خلال مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا 17 هدفًا، منذ انضمامه في عام 2010م.

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