تعرّفوا على شرط السعودية للسماح بدخول الكويتيين إلى أراضيها

كشفت صحيفة كويتية عن شرط وضعته السلطات السعودية للسماح بدخول الكويتيين إلى أراضيها.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إنّ السلطات السعودية أبلغت نظيرتها الكويتية بأن السماح بدخول يتطلب أخذهم جرعتين من التطعيم الخاص بفيروس كورونا وليس جرعة واحدة.

فتح المنافذ امام الكويتيين

يأتي ذلك بينما دخل قرار مجلس الوزراء الكويتي بفتح المنافذ البرية والبحرية حيز التنفيذ ظهر الخميس.

وقال المصدر إن عملية دخول وخروج المواطنين تشمل جميع المنافذ البرية، عدا منفذ العبدلي المغلق بتوصية من السلطات الصحية.

وأضاف أن عملية الإقبال على الدخول والخروج في ارتفاع مستمر خلال الساعات الماضية.

واشار إلى أن هناك تجاوباً وتعاوناً كبيراً من قبل المواطنين في تنفيذ التعليمات، وذلك للحفاظ على صحتهم.

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وسجلت وزارة الصحة في الكويت 46186 اصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، ما يجعله الأكثر في تسجيل الاصابات منذ بدء الجائحة بالكويت أواخر فبراير 2020، علاوة على تسجيله 194 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

ورجح مسؤول صحي استمرار تصاعد وتيرة الاصابات المسجلة يوميا خلال الشهر الجاري (يوليو)، قياسا على الوضع الوبائي الحالي ونشاط الفيروس ومتحوراته محليا واقليميا، مشيرا الى ان هذا التصاعد ينعكس على نسب اشغال أسرة الاجنحة والعناية المركزة المخصصة لمرضى «كوفيد 19».

من جهته أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله ان المصارحة في وصف الحالة الوبائية ليس ترويعاً.

وقال ان ما تشهده المنظومة الصحية حالة غير مسبوقة لتفش حاد علينا، وعلى الكثير من الدول بسبب المتحور “دلتا”.

الكويت تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع 12 دولة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن استئناف البلاد أمس الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة جرى حظرها خلال الفترة السابقة لأسباب صحية، بحيث تصل السعة التشغيلية للرحلات القادمة إلى 3500 راكب تقريبا بشكل يومي.

وقال مصدر مسؤول في المطار ان جداول الرحلات الجوية تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الركاب والرحلات.

وبلغ اجمالي الرحلات الجوية المغادرة والقادمة أمس 80 رحلة مغادرة وقادمة بما يعادل نحو %25 من حركة الرحلات التجارية قبل جائحة كورونا، مشددا على أن المطار لا يزال ضمن المرحلة الأولى من خطة التشغيل التجاري والتي لا تتجاوز %30.

وبين المصدر أن استئناف عودة الرحلات جاء بعد تقدم شركات طيران بطلبات لإعادة تشغيل هذه الخطوط، حيث تم رفعها الى اللجان الوزارية التي أصدرت موافقاتها حول ذلك، مشيرا إلى أن المطار يشهد ارتفاعاً تدريجياً في أعداد الرحلات والركاب.

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إلى ذلك، قالت الإدارة العامة للطيران المدني انه سيتم السماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من 1 أغسطس المقبل بشرط حصولهم على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في الكويت وهي: فايزر أو أكسفورد/‏‏‏‏ أسترازينكا أو موديرنا أو على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وشددت على أهمية إجراء فحصي PCR الأول قبل الوصول للبلاد بنحو 72 ساعة يفيد بسلبية الإصابة والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد إلى سبعة أيام يؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس.

وجددت الإدارة التأكيد على ضرورة تسجيل جميع المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي في منصة “كويت مسافر” إلى جانب تطبيق “شلونكط قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع حتى لا يواجه الراكب أي عراقيل تقنية عند “كاونتر” القبول على الرحلة خارج الكويت.

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