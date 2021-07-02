“شاهد” ملخص مباراة البرازيل وتشيلي المثيرة في قمة كوبا أمريكا

تخطى منتخب البرازيل نظيره التشيلي بشق الأنفس بهدف نظيف دون رد في لقاء شهد الإثارة والقوة بين المنتخبين على أرض ملعب “أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”، ليتأهل بذلك إلى دور النصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

هدف منتخب البرازيل الوحيد

وجاء هدف التأهل لمنتخب البرازيل “السامبا” في الدقيقة ال 46 مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا بعد عرضية جميلة من النجم نيمار من داخل منطقة الجزاء ليسجلها اللاعب على يمين شباك مرمى منتخب تشيلي.

وشهدت مجريات الشوط الثاني السيطرة والضغط بين المنتخبين مع إهدار الكثير من الفرص، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل بهدف نظيف وتأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية.

طرد لاعب منتخب البرازيل

وشهد اللقاء مع بداية انطلاق مجريات أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 48 طرد اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس بعد عرقلته لأحد لاعبي المنتخب المنافس تشيلي، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف تشيلي، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

Sai da frente que lá vem o cria só no passinho 🕺 Lucas Paquetá foi fundamental para a vitória brasileira e marcou o gol da classificação na primeira tentativa após lindo passe de Neymar. Boa, meu garoto! 😍 Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/75qKsJlahZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

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تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي” 60 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب البرازيل، حيث جاء في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار.

أما في هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

وسيواجه منتخب البرازيل بعد نجاحه في التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا منافسه منتخب البيرو الأسبوع المقبل.

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