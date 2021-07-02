ريم النجم تظهر بدون مكياج .. لن تصدّقوا شكلها! (شاهدوا)

نشرت الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم فيديو عبر حسابها الرسميّ في تطبيق سناب شات ظهرت فيه بدون مكياج، فيما تباينت تعليقات الجمهور على المقطع .

في شأنٍ منفصل، كانت ريم النجم كشفت تفاصيل تسريب مقطع فيديو فاضح لها، قبل أشهر قليلة.

لفتت ريم النجم إلى أنها تعرضت للابتزاز وطولبت بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر مقطع الفيديو.

وقالت “ريم” خلال لقاء في برنامج الإعلامية مي العيدان، إن الفيديو سرب عن طريق صديقة مقربة جداً لها وهي من قامت بتصوير المقطع.

وأضافت: “المبتزون طلبوا مني مبلغ مالي قيمته 30 ألف دينار مقابل عدم نشر الفيديو”.

ريم النجم : تعرضت للابتزاز بسبب فيديو الرقص والفيديو خدش الحياء بالنسبة لي لاني ماحب اظهر بهذه الصورة ولكن مستحيل اعطيه 30 الف دينار .. pic.twitter.com/JYJU64uK6K — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 15, 2021

وأوضحت النجم، أن بعض الأشخاص أرسلوا لها رسالة عبر رقمها الخاص في تطبيق “واتساب”، متضمنة مقطع الفيديو، ورسالة فحواها: “يا تدفعين يا ننشر”.

وتابعت: “الرقم الذي أرسل لها تلك الرسالة كان رقما أمريكيا. وهذه كانت حيلة كي يهرب صاحبها من المساءلة القانونية”.

ورفضت ريم الدفع وقبلت بالفضيحة، مشيرة إلى أنها رفضت الاستجابة لخوفها من استمرار عملية الابتزاز.

وأقرت أن الفيديو المسرب كان خادشاً للحياء.

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وقالت: “ما كنت أحب أظهر بهذه الصورة لكن كنت مستحيل أدفع هذا المبلغ”.

وعن ردة فعلها عند انتشار المقطع، قالت: “فكرت في رد فعل أمي وإخواني وبناتي لأن الفيديو هزني وفعلاً ما كنت أحب حد يشوفني بهذه الصورة”.

وعبرت عن دهشتها من وجود أعداء لها لأنها شخصية مسالمة، وفق تعبيرها.

ومؤخراً، فجّرت ريم النجم جدلاً بعد انتشار فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة.

والدة ريم النجم تهاجمها بعد فيديو الرقص الفاضح!

ومؤخراً، فجّرت ريم النجم جدلاً بعد انتشار فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة على طريقة مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

ونشرت ریم عبر “سناب شات” مقطع فیدیو تظھر فیه رسائل خاصة بینھا وبین والدتھا. حیث توبخھا على ملابسھا الجریئة.

وقالت والدة ريم: “إیش دا اللبس یا بنتى وایش هذا اللبس الخالع عیب استحي على وجھك خلیكي

امرأة خلي الناس یحبونك ترى هذا ینزل قیمتك والله العظیم”.

وأضافت: “البسي عدل أحسن لك یا ریم لا تخلیني أزعل علیكى یلا لا عاد أشوف هاللبس علیكي خالص.. نص صدرك طالع عیب یا بنتى والله العظیم عیب إیش فیكى عیب یا ریم خافي الله لیخسف فینا الأرض عیب بنتى عیب البسي ساتر والبسي عدل الله یھدیكي”.