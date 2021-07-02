لقطات صادمة .. خفر السواحل الليبي كاد يرتكب مجزرة في مياه البحر (شاهدوا)

نشرت منظمة Sea-Watch لقطات مصورة تظهر سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي وهي تطلق النار وتحاول ضرب زورق صغير يقل عشرات الأشخاص الذين كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا.

وأظهرت اللقطات التي بثتها المنظمة غير الحكومية الألمانية Sea-Watch على الإنترنت اللحظة التي أطلقت فيها السفينة الليبية عدة رصاصات سقطت في المياه فوق قارب اللاجئين.

وأظهرت اللقطات، التي صورت يوم الأربعاء السفينة الليبية تلاحق القارب وكادت تصطدم به عدة .

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021

تحذير خفر السواحل الليبي

ويمكن سماع متطوعين من منظمة “سي ووتش” الذين كانوا يسجلون الحادث من طائرة تحلق في سماء المنطقة وهم يحذّرون خفر السواحل الليبي بأنهم “قريبون بشكل خطير” من القارب، وناشدهم المتطوعون الابتعاد عنهم والتوقف عن إطلاق النار.

وأظهرت صور من Sea-Watch عشرات الأشخاص على متن القارب.

إنهاء التعاون على الفور

وقالت Sea-Watch في وقت لاحق إن السفينة الليبية كانت واحدة من أربعة قوارب تبرعت بها إيطاليا لمراقبة البحر الأبيض المتوسط – أحد أخطر المعابر في العالم.

قال فيليكس فايس من العمليات المحمولة جواً في Sea-Watch: “إن شركاء أوروبا في ما يسمى بخفر السواحل الليبي يوافقون على موت الأشخاص المهاجرين”.

واضاف: “أولئك الذين يطلقون النار على اللاجئين ويحاولون انقلاب قواربهم ليسوا هناك لإنقاذهم. يجب على الاتحاد الأوروبي إنهاء التعاون على الفور مع ما يسمى بخفر السواحل الليبي. يجب على الدول الأوروبية مثل مالطا أن تتولى مسؤولية مناطق الإنقاذ الخاصة بها والوفاء بواجبها في إنقاذ.”

أرقام قياسية

ويعبر آلاف الأشخاص البحر الأبيض المتوسط كل عام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أنقذ خفر السواحل التونسي 267 شخصًا عندما تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط بعد تعطل قاربهم.

تم اعتراض ما يقرب من 15000 رجل وامرأة وطفل من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية من بداية العام حتى 26 يونيو ، وهو رقم قياسي.

منذ عام 2014، مات أكثر من 20 ألف شخص وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

قدم الاتحاد الأوروبي، في محاولة لوقف تدفق الأشخاص الذين يعبرون البحر ، التدريب والدعم لخفر السواحل الليبي.

لكن جماعات حقوقية والأمم المتحدة انتقدت الاتحاد الأوروبي لتمويله خدمة ستعيد العديد من الأشخاص إلى ليبيا ، حيث قد يواجهون الاحتجاز وربما التعذيب.

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