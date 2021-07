لقطات صادمة .. خفر السواحل الليبي كاد يرتكب مجزرة في مياه البحر (شاهدوا)

نشرت منظمة Sea-Watch لقطات مصورة تظهر سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي وهي تطلق النار وتحاول ضرب زورق صغير يقل عشرات الأشخاص الذين كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا.

وأظهرت اللقطات التي بثتها المنظمة غير الحكومية الألمانية Sea-Watch على الإنترنت اللحظة التي أطلقت فيها السفينة الليبية عدة رصاصات سقطت في المياه فوق قارب اللاجئين.

وأظهرت اللقطات، التي صورت يوم الأربعاء السفينة الليبية تلاحق القارب وكادت تصطدم به عدة .

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021