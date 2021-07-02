تعرّفوا على خطط علاج محددة لـ 6 أنواع من حب الشباب وفي مقدّمتها الرؤوس السوداء

يقدم أطباء الأمراض الجلدية خطط علاج محددة لـ 6 أنواع من حب الشباب، بما في ذلك الرؤوس السوداء والخراجات وغيرها.

أنواع حب الشباب هي الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور والحطاطات والعقيدات والخراجات. والحطاطة هي آفة بارزة يمكن أن تمتلئ بالقيح وتتحول إلى بثرة.

فسواء كنت تسميها عيوبًا أو بقعًا أو بقعًا، فلا أحد ينكر أن البثور يمكن أن تكون مصدر إزعاج قبيح وأحيانًا مؤلمًا يؤثر على ما يقرب من 50 مليون أمريكي سنويًا.

لكن ليست كل البثور متشابهة. على سبيل المثال ، تختلف الرؤوس السوداء عن البثرة التي تختلف عن العقيدة. وهذه الاختلافات مهمة لمعرفة العلاج الصحيح.بحسب موقع insider

1. البثور:

تحصل الرؤوس السوداء ، المعروفة أيضًا باسم الكوميديا ​​المفتوحة ، على اسمها من حقيقة أنها تظهر كمواصفات سوداء على بشرتك.

تبدأ الرؤوس السوداء بشكل مشابه لأي بثرة أخرى: تمتزج حطام الجلد (المعروف أيضًا باسم الكيراتين) مع الزهم – الزيت الطبيعي في بشرتك – مما يؤدي إلى انسداد المسام.

ما يجعل الرؤوس السوداء مختلفة هو أن المسام مفتوحة للهواء.

يؤدي الأكسجين من الهواء إلى تفاعل كيميائي – الأكسدة – مع المادة الموجودة في مسامك ، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأسود ، كما يقول Young McMahan MD ، FAAD ، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة مع شركاء الأمراض الجلدية في الولايات المتحدة.

كيفية التعامل معها:

تقول ماكماهان إن أفضل حل للرؤوس السوداء هو غسل وجهك بحمض بيتا هيدروكسي (BHA) مثل حمض الساليسيليك ، الذي يخترق المسام بعمق ويمكن أن يفتحها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تجربة الريتينول الذي لا يستلزم وصفة طبية مثل ديفرين جل ، كما يقول تشارلز إي.كراتشفيلد، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة وأستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة مينيسوتا.

يقول كراتشفيلد إن الريتينول هو شكل من أشكال فيتامين (أ) يعمل عن طريق زيادة معدل دوران خلايا الجلد ، وتفتيت الخلايا التي تشكل السدادات وتقليل المسام المسدودة في المستقبل.

نصيحة سريعة: استخدم دائمًا المنتجات الخالية من الزيوت ، وتأكد من تصنيفها على أنها غير كوميدوغينيك ، مما يعني أنها لن تسد مسامك أكثر.

2. الرؤوس البيضاء:

تشبه الرؤوس البيضاء ، المعروفة أيضًا باسم الكوميدونات المغلقة، الرؤوس السوداء باستثناء أنه بدلاً من أن تكون مفتوحة في الهواء، يتم إغلاق المسام بطبقة من الجلد ، كما يقول مكماهان.

كيفية التعامل معها:

في حين أنه من المغري محاولة تفجير الرؤوس البيضاء، يجب أن تتجنب ذلك حتى لا تؤخر عملية الشفاء.

على غرار الرؤوس السوداء ، فإن أفضل علاج هو غسل وجهك بمحلول بيتا هيدروكسي مثل حمض الساليسيليك واستخدام منتجات خالية من الزيوت غير كوميدوغينيك.

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مرة أخرى ، يمكنك أيضًا تجربة الريتينول بدون وصفة طبية ، كما يقول كراتشفيلد، للتحكم في كل من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

3. البثرات:

تحتوي البثور على سوائل أو صديد وتظهر على شكل نتوءات بيضاء كبيرة محاطة بجلد أحمر ملتهب. يقول مكماهان إن النمو البكتيري الأكثر شيوعًا في المسام المسدودة يسبب البثور.

كيفية التعامل معها:

تقول مكماهان إن البثور الصغيرة قد تختفي دون علاج ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام البنزويل بيروكسايد الموضعي أو غسول الوجه الذي يحتوي على الكبريت. كلاهما يمكن أن يقلل الالتهاب ويقتل البكتيريا التي تنمو في الجريب وعلى سطح الجلد.

في الحالات الأكثر شدة ، يقول كراتشفيلد إن المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية قد يصفها طبيب الأمراض الجلدية. وتشمل هذه المينوسكلين (عن طريق الفم) والكليندامايسين (موضعي).

4. الحطاطات:

تقول مكماهان إن الحطاطات عبارة عن آفات صلبة ومرتفعة يبلغ قطرها أقل من سنتيمتر واحد.

قد تكون مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان والأحجام المختلفة. بينما تبدأ صلبة، بعد بضعة أيام قد تمتلئ بالصديد وتتحول إلى بثرة.

كيفية التعامل معها:

تقول مكماهان إن المفتاح هو تجنب تهيج المنطقة. لا تفرك بشرتك وكن لطيفًا عند تنظيفها بالماء الدافئ. يمكنك غسل وجهك بحمض الساليسيليك أو منظف بنزويل بيروكسايد.

توصي مكماهان أيضًا بتجنب وضع الماكياج على الحطاطات ، حتى تتمكن المنطقة المصابة من الحصول على أكبر قدر ممكن من الهواء.

5. العقيدات:

تتطور العقدة عندما تسد المسام العميقة في الجلد بخلايا الجلد الميتة والزيت ، كما يقول كراتشفيلد. ينتج عن هذا آفة كبيرة وعميقة قد تكون مرئية على السطح إذا كانت ملتهبة. إذا استمرت في النمو بشكل أكبر ، يمكن أن تصبح كيسًا عقيدًا ، كما يقول كراتشفيلد، وهو عادة مؤلم.

كيفية التعامل معها:

تحتاج العقيدات عادةً إلى علاج أقوى مما توفره المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. يقول كراتشفيلد إن المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم مثل المينوسكلين أو الريتينويد الفموية مثل الإيزوتريتينوين ، المعروف باسم Accutane ، قد تساعد.

خيار آخر هو حقن الستيرويد مباشرة في العقدة ، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والألم بسرعة.

6. الخراجات

تقول مكماهان إن حب الشباب الكيسي يعتبر أخطر أنواع حب الشباب. على غرار العقيدات ، تحدث الأكياس بسبب انسداد المسام تحت سطح الجلد. تحتوي على سوائل أو صديد وقد تبدو كبيرة وحمراء وتكون مؤلمة عادةً.

كيفية التعامل معها:

مثل العقيدات ، لا تكفي العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج التكيسات. من المهم الحصول على العلاج المناسب من طبيب الأمراض الجلدية لمنع تندب هذه الأكياس. يقول كراتشفيلد إن خيارات الوصفات الطبية تشمل الإيزوتريتنون والمضادات الحيوية. كما تعد حقن الستيرويد خيارًا.

حب الشباب

في حين أن حب الشباب يمكن أن يكون قبيحًا وغير مريح، إلا أنه قابل للعلاج.

إذا كان حب الشباب خفيفًا ، فإن العلاجات المتاحة دون وصفة طبية كافية للتعامل معه. ولكن إذا كان لديك شيء أكثر خطورة مثل العقيدات أو الخراجات ، فقد تحتاج إلى الأدوية الموصوفة.

احرص على زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كان حب الشباب شديدًا أو إذا لم تنجح العلاجات المتاحة دون وصفة طبية.