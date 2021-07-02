تفاصيل جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي أمام بيراميدز

وقع فريق الأهلي المصري في فخ التعادل أمام منافسه بيراميدز بهدفين لكليهما، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز، مما أبعده بذلك خطوة إلى الوراء نحو الصراع مع غريمه التقليدي الزمالك المنفرد في صدارة الترتيب.

أهداف الأهلي في شباك بيراميدز

وأحرز المهاجم المصري حسين الشحات هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال50 من مجريات الشوط الثاني من اللقاء بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى بيراميدز.

بينما أحرز اللاعب محمود عبد المنعم الشهير ب “كهربا” الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة ال81 بعد ركنية جاءت عن طريق حسن الشحات ليسددها اللاعب بقدمه داخل شباك بيراميدز.

بيراميدز وهدف التعادل القاتل

وجاء الهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك الأهلي في الدقيقة ال47 بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق انفرد من خلالها اللاعب إبراهيم عادل بعد عرضية في جميلة من رمضان صبحي ليسجلها اللاعب ببراعة داخل شباك الأهلي المصري.

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بينما جاء التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء بين الفريقين عن طريق إيريك تراوري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي

وانفرد فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز الثالث جاء فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة مع فريق المصري برصيد 42 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق إنبي برصيد 37 نقطة، يليه مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وتساوى فريق بيراميدز الذي احتل المركز الثامن من جدول الترتيب مع الجونة في التاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 34 نقطة.

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