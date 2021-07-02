تعرف على موعد ومعلق مباراة منتخب إنجلترا ضد أوكرانيا في اليورو

يترقب عشاق الكرة منتخب إنجلترا مساء يوم السبت القادم مباراة الإثارة والقوة أمام نظيره منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، حيث ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

موعد مباراة منتخب إنجلترا وأوكرانيا

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب إنجلترا وأوكرانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة بين كلا المنتخبين العملاقين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

Final session before Ukraine: ☑️ Next stop: 🇮🇹 pic.twitter.com/BsQIClPtJL — England (@England) July 2, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين منتخب إنجلترا وأوكرانيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب إنجلترا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه منتخب أوكرانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

Watch LIVE right now as the #ThreeLions warm up for their last training session before tomorrow's #EURO2020 quarter-final: https://t.co/YOgER7q6YR — England (@England) July 2, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب أوكرانيا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب أوكرانيا ” أندري شيفتشينكو” 44 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه إنجلترا، حيث سيكون في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيتالي ميكولينكو، أوليكساندر كارافايف، إليا زبارني، ميكولا ماتفيينكو، بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: أوليكساندر زينشينكو، روسلان مالينوفسكي، يفهين كونوبليانكا.

لا غيابات أو إصابات في صفوف منتخب انجلترا #ENG جميع اللاعبين شاركوا في الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً لمواجهة منتخب أوكرانيا #UKR في اول رحلة للأسود الثلاثة منذ انطلاق منافسات #EURO2020 إلى روما ✈️ pic.twitter.com/3V9O6nV7Ck — Ibrahim Khadra 🇵🇸 (@IbrahimKhadra) July 2, 2021

وسيلعب في هجوم الفريق كلاً من: أندري يارمولينكو، رومان ياريمتشوك، جونيور مورايس.

نتائج إنجلترا وأوكرانيا في اليورو

واستطاع منتخب إنجلترا من الوصول إلى منافسات دور الربع النهائي من بطولة اليورو بعد هزيمته منتخب ألمانيا بهدفين دون رد، بينما نجح منافسه منتخب أوكرانيا من إقصاء منتخب السويد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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