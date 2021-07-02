تعرف على الموعد لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض فريق الأهلي المصري مساء يوم الأحد مباراة قوية أمام منافسه فريق سموحة، في إطار منافسات الأسبوع ال28 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد الإسكندرية”.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” والسودان وعمان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والعراق واليمن وقطر والبحرين والكويت وسوريا ولبنان والأردن، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

لا وقت للراحة …فريقنا يواصل تدريباته على ملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 📸🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FP4ZVtKhBQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 2, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين الأهلي وسموحة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري أيمن الكاشف، بلال علام.

الاسوأ من الهزيمة عدم القتال من أجل الفوز

قادرون على العودة وحسم صراع المربع الذهبي💪🏼#سموحة #فخر_اسكندرية 🔵 pic.twitter.com/zzmZJb4L7e — Smouha SC (@SmouhaOfficial) June 28, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة متوقعة أمام نظيره سموحة في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة فريق سموحة

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفرني لفريق سموحة المصري هاني العجيزي أمام مواجهة صعبة أمام حامل اللقب السابق الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى الهاني سليمان.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود ماجد، محمود عزت، رجب نبيل، محمود البدري، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: أحمد رضوان، أطهر الطاهر على غزال.

وسيكون في خط هجوم الفريق كلاً من: عرفة السيد، رفيق كابو، ديريك نسيمبامبي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري على صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز الثالث جاء فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة مع فريق المصري برصيد 42 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

حصريا..

سيد عبد الحفيظ: عيوننا على النهائي ولكن هناك 4 مباريات محلية مع بيراميدز وسموحة والمقاولون والمقاصة ثم كايزر تشيفز.#الاستوديو_التحليلي #العاشرة_يا_اهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/fjk4qq9FAZ — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 26, 2021

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق إنبي برصيد 37 نقطة، يليه مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وتساوى فريق بيراميدز الذي احتل المركز الثامن من جدول الترتيب مع الجونة في التاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 34 نقطة.

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