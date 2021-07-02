إسبانيا تفك العقدة أمام سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي اليورو بركلات الترجيح (شاهد)

نجح منتخب إسبانيا من التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” على حساب نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة المثيرة بين المنتخبين.

أهداف لقاء منتخب سويسرا وإيطاليا

وأحرز منتخب إسبانيا في الدقيقة ال8 من بداية اللقاء الناري سجله اللاعب السويسري دينيس زكريا بطريق الخطأ في مرمى شباك فريقه.

بينما جاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال68 عن طريق اللاعب السويسري شيردان شاكيري، لينتهي اللقاء المثير بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي.

طرد لاعب منتخب سويسرا

وشهد اللقاء بين المنتخبين العملاقين، نيل اللاعب السويسري ريمو فريلير في الدقيقة ال77 البطاقة الحمراء والخروج من أرضية الملعب، ليستكمل اللقاء بعشرة من اللاعبين.

📸| رفقاً بنا فقلوبنا لا تتحمل ‼️ هذا المنتخب يعشق الصعب ⏫ 👕 #يورو2020 | الحمد الله على التأهل 🙏 pic.twitter.com/hw2wPJPJrr — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 2, 2021

ركلات الترجيح

وفشل منتخب سويسرا في تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لينجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى منافسات دور النصف النهائي من البطولة القارية.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ودخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منتخب سويسرا، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

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ولعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما آتى في خط الوسط كلاً من: فابيان رويز، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس.

📸| إنريكي يشكر سيمون بطريقته ⏬ أوناي سيمون أول حارس يتصدى لركلة جزاء مع المنتخب بعد الاسطورة إيكر كاسياس 🧤 👕 #يورو2020 | دور نصف النهائي 🏆 pic.twitter.com/TYHXRbYl6X — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 2, 2021

وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وغاب عن المباراة اللاعب دييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب سويسرا

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث جاء في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع كان في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، دينيس زكريا ، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

⏱ نهاية الشوط الاضافي الثاني محاولات إسبانية مستمرة لكن دون هدف لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح 👕 إسبانيا 🆚 سويسرا | 1-1

🏆 #يورو2020 | دور 8 pic.twitter.com/ZXK5TLt7Py — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 2, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

وسيواجه منتخب إسبانيا في دوري النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، الفائز من المواجهة النارية بين منتخب إيطاليا وبلجيكا.

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