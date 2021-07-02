بالبكيني .. أمل الشهراني تسبح مع حبيبها الجديد وتثير الجدل!

في فيديو “مثير”، ظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني وهي تسبح بملابس البحر المعروفة “بكيني”، داخل إحدى برك السباحة، الأمر الذي تسبب بضجة وهجوم واسع عليها من المعلّقين .

وظهرت الشهراني في مقطع آخر مع حبيباها الجديد على متن قارب صغير.

وقال أحد المعلّقين على فيديو سباحة أمل الشهراني بالبكيني، إن المشاهدات تراجعت لديها خلال الفترة الأخيرة، في إشارة منه الى أنها تتعمد نشر هكذا فيديوها لتزيد من مشاهداتها وتُسلط الأضواء عليها .

أمل الشهراني وطليقها السعودي

في سياقٍ آخر، خرجت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن صمتها، وردت على الاتهامات التي طالتها حول اختطاف أبناءها من السعودية إلى خارج البلاد.

وقالت أمل الشهراني بفيديو نشرته عبر (تيك توك)، وتابعته (وطن): (نأتي لفقرة إن أولادي كانوا لحالهم وأنا سافرت وخليتهم لحالهم، وأني أنا أم شريرة.. هل أنتي وياها حملتوا 9 شهور ودخلتوا المستشفى وخلفتوهم، هل أنتم من تكبدتم العناء 17 سنة خلفة وتربية وعناء؟).

وكشفت أمل الشهراني في معرض حديثها، معلومات لأول مرة عن والد أبناءها.

وقالت: (لازم نقول لأبوهم المسكين أني خطفت الأولاد منه، أبوهم شرطي.. أبوهم شرطة.. هل سأخطف أبناء شرطي يا مريض).

وتعتبر المرة الأولى التي تتحدث فيها الشهراني عن والد أطفالها، مشددةً على أنها تحب أبناءها وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.

كما كشفت أمل الشهراني هوية حبيبها مؤخراً والذي تعيش معه بدون زواج، وذلك بعدما نشرت صوراً تجمعهما ووجهت له رسالة بكلمات رومانسية، واتضح أن اسمه جوني لوكاستو.

ونشرت الشهراني صور صديقها الأجنبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: (قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو).

وتابعت أمل الشهراني وصلة الغزل في صديقها: (أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل).

واستطردت: (أنت صخرتي ومحب الحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم أريد أن يتعلم أطفالي منه. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا).

الظهور الاول للطبطبة حبيب امل الشهراني pic.twitter.com/4CdjtFnW3L — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 16, 2021

وتعرضت أمل الشهراني إلى هجوم واسع من الناشطين فكتب أحدهم: (خرجت من بلادها وكانت معززة مكرمة وخرجت الى ديار الفجور والرذيلة، ولا كأنها عاشت مسلمة في بلاد الحرمين لأكثر من ٤٠ عام).

وتابع: (إيش خلت لاصحاب الفسق والفجور؟ لا ويقولو مظلومات ببلادنا! اجل في أمريكا من البارات لقت الحرية).

وأكدت أخرى أن أمل الشهراني لم ترتبط بصديقها بأي عقد، وكتبت: (للعلم تراهم ليسوا مرتبطين رسمي، لا زواج مدني ولاشي يعني بوي فريند).

علاقة دون زواج!

وسبق أن أثارت أمل الشهراني غضب السعوديين حين نشرت فيديو ردت خلاله على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل دون زواج.

شاهد أيضاً ماذا فعلت أمل الشهراني “حافية عارية” في شوارع أمريكا!

وقالت الشهراني حينها إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة: (إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي).

وتابعت: (حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة).

فضيحة أمل الشهراني خلال البث المباشر!

وفي سياق الحديث عن الشهراني، تعرضت المشهورة السعودية قبل ايام، لموقف محرج خلال بث مباشر على حسابها في سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه أمل بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان “الشهراني” على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

كما ردت الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

وقالت الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: (اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت).