آمبر هيرد تصدم الجمهور بإعلان انجابها طفلة من أمّ بديلة! (شاهدوا)

أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد Amber Heard أنها أصبحت أما بعدما أنجبت طفلة تدعى Oonagh Paige عن طريق أم بديلة بعد أن علمت أنها لن تكون قادرة على الإنجاب .

ونشرت النجمة آمبر هيرد الخبر على حسابها في انستغرام والذي يتابعها عليه اكثر من 3.9 مليون متابع الخميس ، قائلة إنها تريد أن تنجب طفلاً “بشروطي الخاصة”.

View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

وكتبت: “أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذا الخبر” ، إلى جانب صورة لها وهي تحتضن الطفلة بحنان على صدرها.

وقالت إن “أونا” ولدت في 8 أبريل 2021 ، مضيفة “قبل أربع سنوات ، قررت أنني أرغب في إنجاب طفل. أردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة”.

وتابعت هيرد ، التي ترتبط حاليًا بعلاقة مع المصورة السينمائية بيانكا باتي ، أن المغامرة في الأمومة وفقًا لشروطها الخاصة أعطاها تقديرًا جديدًا “لمدى جذرية بالنسبة لنا كنساء أن نفكر في أحد الأجزاء الأساسية في أقدارنا بهذه الطريقة “.

واختتمت هيرد التعليق المطول بالقول إنه بينما أرادت “التمسك بأن حياتي الخاصة ليست من اختصاص أي شخص ،” شعرت بأنها مضطرة “للسيطرة على هذا”.

وقالت: “ولدت ابنتي في 8 أبريل 2021. اسمها أونا بايج هيرد. إنها بداية بقية حياتي.”

يبدو أن الاسم الأوسط للطفل ، بيج ، هو تكريم لوالدة النجم الراحلة ، بايج هيرد ، التي توفيت في مايو من العام الماضي. في ذلك الوقت ، قالت هيرد إنها كانت “محطمة القلب ومدمرة بشكل لا يصدق”.

نزاع آمبر هيرد وجوني ديب

مرت سنوات مضطربة بالنسبة لهيرد ، التي كانت قد دخلت في نزاع مع زوجها السابق جوني ديب بعد انتهاء زواجهما الذي دام عامين بالطلاق في عام 2017.

اقرأ ايضاً: جوني ديب يهدّد زوجته الممثلة “آمبير هيرد”

في نوفمبر من العام الماضي ، خسر ديب قضية تشهير رفيعة المستوى ضد صحيفة The Sun البريطانية بسبب مزاعم بأنه زوج مسيء.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك