ميسي خارج أسوار برشلونة.. ماذا حدث؟!

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا من الليلة الماضية لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع نادي برشلونة الإسباني، ويحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ أخر بصفقة الانتقال الحر في ظل عدم رده على عرض رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا الأخير بشأن تجديد عقده.

برشلونة والتوقيع مع ميسي

وأفادت تقارير إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة من أكثر النوادي اهتمامًا للحصول على خدمات البرغوث “ميسي” وتجديد عقده مرة أخرى داخل صفوف الفريق الكتالوني، حيث كان أخر تجديد له في صيف عام 2017، فيما لا تزال المفاوضات جارية لتجديد عقده حتى الآن.

Lionel Messi is officially a FREE AGENT pic.twitter.com/fGWznbulxR — SPORTbible (@sportbible) July 1, 2021

وكشفت التقارير، إن اللاعب ميسي أقرب إلى تجديد عقده مع فريق برشلونة عن الرحيل إلى نادٍ أخر، في ظل ترقب أنظار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب في حال التعثر مع إدارة الفريق الكتالوني أو الانتقال الدوري الأمريكي في دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

إقناع ميسي

وقد وافق النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في سبيل البقاء مع فريق برشلونة الإسباني على تخفيض راتبه تزامنًا مع الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني وفق ما أوده البرنامج الإسباني الشهير” الشيرنجيتو”.

ليونيل ميسي حالياً لاعب حر بشكل رسمي! pic.twitter.com/7I7ePO1yQF — E P L W O R L D (@EPLworld) June 30, 2021

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ونجح في وقت سابق رئيس نادي برشلونة “خوان لابورتا”، في التمكن بإقناع قائد فريق برشلونة الإسباني ميسي، بوجود مشروع رياضي قوي داخل النادي الكتالوني، وأنه جزء من هذا المشروع.

عرض لابورتا الأخير

وبينت وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس برشلونة خوان لابورتا قد عرض على ميسي في وقت سابق، تجديد عقده لمدة عامين في صفوف فريق برشلونة الإسباني، والسماح له بالرحيل من أجل اللعب في الدوري الأمريكي لمدة ثلاثة سنوات.

كارما بارسيلو (SPORT) : السعادة, أن يحقق ميسي كوبا أمريكا ثم يصرح بأنه سيستمر في برشلونة pic.twitter.com/tXCrMRJemL — FCB World (@FCBW_A7) June 30, 2021

وأضافت تلك الوسائل ، بأن اللاعب سيقرر بعدها اعتزال عالم كرة القدم، ثم العودةمجددًا إلى صفوف نادي برشلونة للعمل في الجانب الإداري.

الشرط الجزائي

وبدأت مسيرة اللاعب ليونيل ميسي داخل صفوف فريق برشلونة الإسباني في صيف عام 2004، وسبق أن قرر اللاعب الرحيل عن نادي برشلونة والسماح له بالرحيل مجانًا، من خلال تفعيل البند في عقده الذي يسمح له بفعل ذلك.

رسميًا

ليونيل ميسي بدون نادي حاليًا بعد نهاية عقده مع برشلونة 🔚

لأول مرة في التاريخ الرقم 🔟 في برشلونة بدون نجمه الأول

لو كنت مكان ميسي..تختار البقاء أم الرحيل 👀 pic.twitter.com/Q3rvTqqWlX — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) June 30, 2021

لكن هذا الأمر قبول بالرفض من رئيس برشلونة السابق ” جوسيب ماريا بارتوميو” بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط، وأجبره على دفع الشرط الجزائي الذي بلغ قيمته 700 مليون يورو أي ما يعادل 824 مليون يورو للسماح له بالرحيل مما اضطر ميسي للبقاء في صفوف الفريق.

ومن الجدير بالذكر، فإن اللاعب ليونيل ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة الحالية والتي تستضيفها دولة البرازيل.

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