نجوى كرم تثير الجدل بردها على البابا فرانسيس وهذا ما قالته عن “أنياب الدجالين”

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجدل بردها على تغريدة للبابا فرانسيس، دعا فيها للصلاة من أجل خروج لبنان من أزمته الطاحنة الغير مسبوقة.

ووجهت نجوى كرم، في ردها رسالة شكر للبابا فرنسيس على تخصيصه اليوم للصلاة من أجل لبنان.

نجوى كرم: يا وجع لمين بدك تقول آخ

وكتبت نجوى كرم عبر صفحتها الخاصة على تويتر:”يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟…لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل.”

وتابعت مخاطبة البابا فرانسيس:”منشكر الحبر الأعظم البابا فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللّبنانيون لإيجاد حلّ يخلّص هالبلد من أنياب الدّجالين”.

يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟…

لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل..

منشكر الحبر الأعظم #البابا_فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللّبنانيون لإيجاد حلّ يخلّص هالبلد من أنياب الدّجالين 🙏🏼 https://t.co/TkIHMEVNnb — Najwa Karam (@najwakaram) July 1, 2021

وكان البابا فرانسيس كتب عبر صفحته الخاصة على تويتر قائلاً:”سيُعقد غدا يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان.”

وأكمل:”أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء”.

أزمة المحروقات في لبنان

هذا وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، بعد صدور جدول أسعار المحروقات وفق سعر الدعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، وسط أزمة محروقات ضخمة تشهدها البلاد، بحسب “MTV” اللبنانية وروسيا اليوم.

ويذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، فالعملة اللبنانية فقدت حوالي 90% من قيمتها.

وحطمت بذلك مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر، وبلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

أزمة حادة في لبنان

ويشهد لبنان أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد، “MTV” اللبنانية وروسيا اليوم.

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وتجدر الإشارة إلى وجود أزمة في تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث تم تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية في شهر أكتوبر 2020، لكن عملية تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء متعثرًا حتى الآن بسبب عدم الاتفاق على المحاصصة بين الطوائف على الوزراء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التقيا، أمس الثلاثاء، لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تخص الوضع في لبنان.

واتفقا على يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة.

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