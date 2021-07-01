مي العيدان تلغي حلقة برنامجها بعد ماحدث لها بسبب الجرعة الثانية من لقاح كورونا!

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إلغاء حلقتها الجديدة من برنامج (كشف حساب)، والتي كان من المقرر عرضها مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بها.

مي العيدان: لم يتوقف الاستفراغ لدي

ونشرت مي العيدان صورتها مع الممثل الكويتي سعيد الملا، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وعلقت: (للاسف راح اضطر لتأجيل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الأسبوع القادم بسبب حالتي الصحية).

وتابعت العيدان: (جدا تعبانة بعد ما أخذت الجرعة الثانية من اللقاح البارح والاستفراغ عندي ماوقف للأسف وما اعرف اذا هذا شي طبيعي او انا فيني شي).

وأشارت مي العيدان إلى أنها ستضطر للذهاب إلى المستشفى خلال الساعات القادمة في حال استمرت هذه الأعراض أكثر.

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فنانون يتمنون الشفاء لمي العيدان

وتفاعل مع إعلان مي العيدان عدداً من الفنانين على رأسهم الفنانة العمانية فخرية خميس، والتي علقت: (ما عليك شر حبيبتي أستاذة مي، أجر وعافية يارب).

وكتبت الفنانة السعودية حلا نورة: (سلامتك حبيبتي أستاذة مي، ما تشوفين شرًا.. يارب دائمًا تكونين بخير).

وقالت الفنانة البحرينية زينب غازي: (ما عليك شر).

قرار لا رجعة فيه

الغريب أن مي العيدان أعلنت رفضها تلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا)، بعد أن كانت تدعو المواطنين لأخذه، وذلك بعد وفاة مواطنها الممثل مشاري البلام في مارس الماضي.

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ونشرت مي العيدان حينها صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: ( كان من المفترض. غداً أن أبدأ بالتطعيم لفيروس كورونا، وكنت أشجع الناس على أخذه، ولكن بعد ما حدث للمرحوم مشاري البلام اتخذت قراراً لا رجعة فيه).

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مي العيدان تخشى مصير مشاري البلام

وتابعت مي العيدان: (لن آخذ التطعيم، والحافظ رب العالمين، ليس خوفاً من الموت لأن الموت حق، وهي الحقيقة. الباقية في هذه الحياة، والموت سيدكنا ولو كنا في بروج مشيدة).

وأشارت مي العيدان إلى أن رفضها تلقي لقاح كورونا يعود إلى عدم رغبتها بما وصفته بـ(البهدلة والتجريب) على حساب صحة الإنسان، مضيفة: (أفضل الموت في بيتي بسبب كورونا، رغم أنني بحمد لله لست مصابة، على أن أموت تحت جهاز التنفس الصناعي).

مراقبة غير المطعمين

إلى هذا، بدأت السلطات الكويتية الأحد الماضي، تنفيذ قرار منع غير المطعمين من دخول التجمعات والمراكز التجارية في أنحاء البلاد.

وأظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتشاراً أمنياً واسعاً في المجمعات التجارية مع تفعيل وبدء سريان قرار منع غير المطعمين دخول المجمعات.

انتشار أمني واسع في المجمعات التجارية مع تفعيل وبدء سريان قرار منع غير المطعمين دخول المجمعات اليوم .#الكويت#لا_للتطعيم_الاجباري pic.twitter.com/UBTRPsgdMM — جريدتكم (@ImeGrop) June 27, 2021

وبحسب جريدة (القبس) الكويتية، فقد اعتمدت وزارة الداخلية توزيع 500 ضابط وفرد أمن على التجمعات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وأكد اللواء فراج الزغبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، أن توزيع هذه القوة من أفراد الأمن سيشمل تخصيص 300 منهم لـ10 مراكز كبرى بالكويت، إضافة إلى 200 سيقومون بالتجول على التجمعات الصغيرة لمتابعة تنفيذ القرار.

وفيما دعا المسؤول الكويتي مواطنيه والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية، فقد حذر من أن قوات الأمن لن تتهاون في تطبيق القرار.

وأكد الزغبي أن تطبيق القانون سيكون كذلك على إدارة التجمعات في حال تم رصد تهاون من قبلها، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع مؤسسات أخرى في الدولة لمتابعة تطبيق القرار، مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة.

تطبيق (هويتي)

يشار إلى أن قرار السلطات الكويتية بمنع دخول غير المطعمين إلى المراكز التجارية قد أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، في حين تم تطبيق القرار من يومها، عن طريق السماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا الجرعة الأولى أو الجرعتين والفئات المعفاة من اللقاح بالدخول، مع إبراز شهادة التطعيم الخاصة بفيروس (كورونا) من خلال تطبيق (هويتي)، الذي يحتوي على بطاقة مدنية رقمية أو تطبيق (مناعة) الخاص بوزارة الصحة الكويتية.

واندلع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار مجلس الوزراء في الكويت بمنع الأفراد غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والمطاعم.

وقال رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في الكويت، أحمد المنفوحي، إنه سيتم الاستعانة بالعسكريين لمنع دخول الذين لم يتلقوا اللقاح للأماكن العامة مثل المجمعات التجارية والسينما والمطاعم والمقاهي والأندية.

وسيسري مفعول القرار الجديد انطلاقا من اليوم الأحد، إذ سيٌسمح فقط للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا الجرعة الأولى أو الجرعتين والفئات المعفاة من اللقاح بالدخول. حيث يطلب منهم إبراز شهادة التطعيم الخاصة بكوفيد -19 عن طريق تطبيق (هويتي) الذي يحتوي على بطاقة مدنية رقمية أو تطبيق (مناعة) الخاص بوزارة الصحة الكويتية.

ويقسم تطبيق (مناعة) الأشخاص إلى ثلاث فئات: اللون الأخضر لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا ومضى 14 يوما.

أما اللون الأصفر هو لمن أخذ الجرعة الأولى أو أصيب بالفيروس ومضت عليه 10 أيام (لمدة 90 يوما). والفئة الأخيرة هي اللون الأحمر لمن لم يتلق اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا.

الحالات الصحية التي تظهر باللون الأخضر والبرتقالي وفق تطبيق مناعة وهويتي يسمح لها بالدخول إلى:

المجمعات التجارية

المطاعم والمقاهي

المسارح والسينما والمراكز الثقافية

الأندية الصحية والصالونات#الكويت pic.twitter.com/BL9OlG1UK1 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) June 24, 2021

وأضاف المنفوحي: (نحتاج خلال الشهرين المقبلين تكاثفا لتطبيق قرار مجلس الوزراء وكذلك تطبيق الإجراءات الصحية على أمل الوصول إلى نسبة تحقق المناعة المجتمعية من خلال زيادة نسبة المطعمين).

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