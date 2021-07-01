مفاجأة في أزمة شيرين عبدالوهاب والتسجيل المسرب.. الأب اعترف والابن قبل الاعتذار!

شهدت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع والد زوجها الفنان حسام حبيب، تطورات مفاجئة في الساعات الماضية بعد انتشار تسجيل مسرب أوحى للجميع أن هناك مؤامرة لسرقة الفنانة.

أزمة شيرين عبدالوهاب وعودة الابن الضال!

حيث اعترف حسين حبيب أنه صاحب التسجيل فعلاً، رغم أنه حاول في البداية إنكار الأمر مدعياً أنه مفبرك.

وكتب حسين حبيب معتذراً لابنه حسام وزوجته الفنانة شيرين: (أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت، ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي).

وتابع من خلال حسابه على (إنستجرام): (في لحظة خسف القمر حسام، انجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي، لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم، وهى تستحقه عن جدارة).

والد حسام حبيب لشيرين: رجعي ابني

وأضاف: (أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى، اللي أنا من عشاق فنها، بوعدها ليا قبل جوازهم إنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان، وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاثة أعوام ونصف).

ووجه والد حسام حبيب كلامه لشيرين قائلاً: (أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله، دي حجة البليد الكسول).

وكرر حسين حبيب اعتذاره: (أما عن نفسى آسف لكل ما بدر مني ومينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات، على العموم المسامح كريم، وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن).

واختتم : (بس أنا هشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله لأني اتعودت لما باخد حقي بإيدى ربنا بيديني على قد إيدي، ولما بفوضه بيديني على قد إيده هو، والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي 6 أشهر في الإعداد، إنتي بس قوليلي وأي خدمة وأي فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس ليا، بسبب عجوز خرف بحكم السن).

حسام حبيب يقبل!

أما المفاجأة، فكانت بقبول حسام حبيب اعتذار والده، فنشر صورته عبر حسابه على (انستجرام)، وعلق: (و انا ما اقبلش ابدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لاني زي ما بغير على بيتي و مراتي برده غصب عني بغير على ابويا مهما ازتني و مهما عملت).

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وتابع حسام رسالته لوالده: (لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ).

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اجراءات قانونية ضد نضال الأحمدية

إلى هذا، أعلن حسام حبيب عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية رسميا ضد كل من تسبب في هذه الأزمة، وقال بفيديو جديد موجه لنضال الأحمدية: (مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وإنتى بتحاولى تتمسحى فيها وتجيبى سيرتها، وسيرة حاجات كتير أشرف وأكبر بكتير إنها تيجى على لسانك).

وأضاف: (بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع).

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وتابع حسام: (أنا أول مرة أسمع عن أسلوب صحفى بتزقى فيه بنات يعملوا مكالمات مع ناس وتسميه صحافة استقصائية، ده اسمه اتجار بالبشر).

التسجيل صحيح

وحول عدم نفيه التسجيل، قال زوج شيرين عبدالوهاب: (أنا منفتش.. لكن أنا أرجل وأنضف بكتير من إن أنفى، صوته أو مش صوته ميخصنيش، أنا يخصنى بيتى ومراتى وعيلتى فقط، إنما انتى عاوزه تجرى ورا مين، ورا حد بالاسم يقربلى لكن بالفعل لأ وده اللى انتى عارفاه كويس، لا بدافع عنك ولا عنه).

وشدد حبيب قائلا: (أنا قررت إنى أواجه الحقيقة بشجاعة وهقول للإنسان الأعور إنت أعور فى وشه، وأوعى تفتكرى إنى هخاف من استقصاءاتك).

في المقابل ردت نضال الأحمدية على فيديو حسام حبيب، وقالت: (لا أريد الدخول فى مهاترات مع رجل يبحث عمن يقاتلهم للدخول فى منطقة الضوء بدلاً من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها، شيرين التى نكن لها الكثير من التقدير والحب ولأجلها أكتفى بهذا الرد بانتظار جولة جديدة).

وبدأت الأزمة بين حسام حبيب ونضال الأحمدية عقب تسريب موقع صوتي لوالده وهو يتحدث عن أطماعه في أموال زوجته، وتخطيطه للزواج بفتاة تصغره في العمر، من أجل الإنجاب.

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