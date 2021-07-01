شاهدوا مذيعة mtv نبيلة عواد بإطلالة مثيرة بالفستان الاحمر المكشوف

نشرت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد مذيعة الأخبار بقناة “MTV”، صورا جديدة لها أظهرتها في إطلالة مثيرة وجريئة.

ووفق الصور التي نشرتها نبيلة عواد عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام” ورصدتها (وطن) فقد ظهرت بفستان أحمر جريء كشف معظم جسدها خاصة من ناحية الظهر ومن أسفل.

View this post on Instagram A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)

ويشار إلى أنه أواخر يونيو الماضي احتفلت مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد بزفاف شقيقتها نيبال عواد بحضور الأهل والأصدقاء.

نبيلة عواد مراسلة MTV تنشر صور زفافها

ونشرت نبيلة عبر خاصية “الاستوري” وقتها صورا من حفل الزفاف.

وتألقت نبيلة بفستان أحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.

ويُشار إلى أن نبيلة إضافة إلى تقديمها نشرة الأخبار على MTV تقدم أيضا برنامج “صارو مية” على القناة نفسها.

وأصبحت نبيلة عواد وجهاً مميزاً في النشرات الإخبارية على شاشة “أم تي في”، كما تحقق نجاحاً كبيراً في برنامج “صارو مية” وتشكل عنصراً جاذباً للمشاهد لمتابعة الحلقات.

اقرأ أيضاً: “لحظة بس اشوف مين موجود”.. “شاهد” ماذا فعلت هذه المراسلة اللبنانية وأثارت سخرية واسعة رغم نكبة اللبنانيين!

وسبق أن صرحت نبيلة عواد لمواقع إخبارية بأن اللبنانيين لا يزالون يتحسرون على لبنان الجميل في الستينيات والسبعينيات وما قبل الحرب.

وتابعت:”ولا نزال نبكي على أيام الحرب، وفي الوقت نفسه لسنا قادرين، حتى اليوم، على الخروج من زمن الحرب، لا بل نتّجه نحو أيام أكثر سوءاً.:

وقالت الإعلامية اللبنانية في حديثها أيضا:”محزن جداً أن نشاهد تاريخ لبنان الجميل، ونتحسر عليه، ونبكي على أيام الحرب، ونحن لم نتعلّم شيئاً منها.”

وقالت نبيلة أيضا إنه يجب نستنتج أن لبنان رغم كل الظروف، استطاع أن يطبع في العالم، وأن التعايش والتنوع أفادانا، وكانا نقطة إيجابية لمصلحة لبنان، وحين لم نستفد من هذا التنوّع، كنا نعاني من الصراعات والخلافات.

وأكملت:”واليوم يجب أن نتعلم من تلك الـ”100 سنة” أنه يجب أن نستفيد من اختلافاتنا وتنوعنا وطوائفنا وانتماءاتنا ومذاهبنا لإغناء هذا البلد، وليس لتدميره.”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك