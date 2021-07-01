مبابي يُبلغ باريس سان جيرمان قراره الأخير بشأن تجديد عقده

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا، أبلغ عدد من أعضاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لن يمدد تعاقده، لكنه سيحترم عامه الأخير من العقد مع الفريق الباريسي.

مبابي واحترام العقد

وأفادت الصحيفة، بأن مبابي يريد من هذا القرار الذي أبلغ به أعضاء مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، احترام تعاقده من جهة.

🚨🚨MARCA | أخبر كيليان مبابي باريس سان جيرمان رسميًا أنه لن يجدد عقده. pic.twitter.com/8KW7Q23lTK — RMC World (@RMC_AH7) July 1, 2021

وفي نفس الوقت لعلمه الشديد أن العديد من الأندية في القارة الأوروبية تسعى إلى الاستفادة من خدمات اللاعب والتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

مبابي والعلاقة مع ليوناردو

وكشفت الصحيفة الفرنسية، بأن العلاقة متوترة بين المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان البرازيلي ” ليوناردو”، وهو ما استدعى ذلك إلى تدخل رئيس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي لحسم التفاوض مع الفرنسي مبابي.

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وما زال اللاعب مبابي يمارس المماطلة في تجديد عقده مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، في ظل تحرك النادي بإقناعه في البقاء.

💥RTLFoot | مبابي ذهب إلى الإجازة لمدة 15 يوم لقد أخبر إدارة باريس سان جيرمان بأنه لا يرغب في تمديد عقده وقطع علاقته مع ليوناردو. pic.twitter.com/Z6aetGmJHQ — Blancos Global (@Blancos_Global) July 1, 2021

وفي ظل إبرام إدارة الفريق الفرنسي العديد من الصفقات القوية من أبرزها نجم فريق الإنتر ميلان السابق المغربي أشرف حكيمي ولاعب خط الوسط في فريق ليفربول الهولندي فينالدوم وكذلك جيانلويجي دوناروما.

خسارة المنصب

وقالت الصحيفة الفرنسية، أن الموقف الحالي للنجم الفرنسي مبابي يربك حسابات ملاك النادي الباريسي، ويهدد المدير الرياضي البرازيلي “ليوناردو” بخسارة منصبه في حال فشله في إقناء اللاعب بالبقاء.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد قد استفسرت بطريقة غير رسمية إدارة باريس سان جيرمان عن موقف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، ليرد النادي الباريسي أن اللاعب ليس للبيع خلال انتقالات الصيف، وهو ما يفتح المجال لإمكانية مبابي الرحيل الموسم المقبل.

عرض ريال مدريد المتاح

وفي ذات السياق، فقد ذكرت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب بالتعاقد مع مبابي، ولكنه لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو.

🇫🇷 ليكيب | صحيح آن كيليان مبابي يريد الرحيل ولكنه لن يدخل حربًا مع باريس هذا الصيف. باريس يؤكدون أنهم لن يستمعوا لعروض من أجله وهم يعتقدون أنهم سينجحوا في تغيير رأيه. pic.twitter.com/KdazSXNdug — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 30, 2021

وأضافت تلك التقارير، بأن ريال مدريد سيدفع 75 مليون يورو ورحيل المدافع الفرنسي رافائييل فاران إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل ضم المهاجم الفرنسي مبابي.

وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 العام المقبل.

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