ما قصة مطعم شاورما شاكر الذي أثار ضجة واسعة في الكويت (فيديو)

تصدر اسم شاورما شاكر، الترند في الكويت، وذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل المطعم، يوثق عدم التزامه بأبسط قواعد النظافة والصحة العامة.

مقطع مقزز داخل شاورما شاكر

وتم تصوير المقطع المتداول الذي تابعته (وطن)، من قبل أحد مفتشي الهيئة العامة للتغذية والغذاء، والذي أظهر انتشار القاذورات في المكان نفسه الذي يتم تحضير الشاورما فيه للزبائن.

هذا مطعم يسووي شاورما شاكر pic.twitter.com/9dscgafbXO — lolo (@lolo44867607) June 30, 2021

وانتشر المقطع الذي وُصف بـ(المقزز) بشكل واسع بين الناشطين الذين عبروا عن غضبهم وطالبوا بإغلاقه فوراً ومحاسبة القائمين عليه.

بيان (شاورما شاكر)

لكن مطعم (شاورما شاكر)، أصدر بيانا ذكر فيه أنه في يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري توجه موظف الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى مطعم شاورما شاكر، لتجديد الرخصة، وقد دخل على غرفة تحضير الطعام بعد الانتهاء من عملية التحضير.

وأشار البيان إلى أن دخول موظف الهيئة كان متزامنا مع عملية التنظيف للبقايا التالفة، والتي تكون لاحقة لعملية التحضير.

وجاء في البيان أيضاً: (لثقة الزبائن بجودة طعامنا، نحضر كميات كبيرة جداً من اللحم، وبطبيعة الحال تكون كميات البقايا التالفة كبيرة بالنسبة والتناسب وتسهل ملاحظتها بالعين، وتفاجأنا بقيام الموظف بتصوير البقايا التالفة على الأرض مع التذمر بتعليقات توحي بأن هذا هو الطعام نفسه المحضر للأكل).

بيان من مطعم شاورما شاكر pic.twitter.com/v2WSlTElAU — المجلس (@Almajlliss) June 30, 2021

وأكد أصحاب شاورما شاكر التزام العمالة بأقصى درجات النظافة والتعقيم والتقيد بالاشتراطات الصحية، من خلال مقطعين مصورين يوضحان عملية التحضير وعملية التنظيف التي دخل الموظف أثناء القيام بها.

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كما أكد المطعم في السياق ذاته احتفاظه بحقه القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من قام بتشويه سمعته، مطالبين الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد موظفهم، وإصدار بيان لتوضيح الحقيقة.

تحقيق مع مفتش الهيئة

وفي هذا السياق، اطلعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية على الموقف واتخذت إجراءاتها في حق الموظف المعني بتلك الواقعة، حيث تمت إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية عن مصادر لم تسمها بأنه حال قيام أي من عناصر الضبط القضائي المعنية بالرقابة على الأسواق كافة في الكويت بالتصوير، يكون التصوير نوعاً من التوثيق للمخالفة فقط وليس للنشر أو التشهير بأي كيان قائم.

كما نشرت صحيفة (القبس) الكويتية، فيديو من داخل شاورما شاكر، وثقت خلاله تسلسل عملية تجهيز الطعام ومدى التزامه بتنظيف المكان وتعقيمه، واتباعه للمعايير الصحية المتعارف عليها.

محاربة شباب الكويت

ووصفت الصحيفة ما حدث مع شاورما شاكر، بأحد فصول محاربة شباب الكويت من أصحاب المشاريع الجديدة وتكسير مجاديفهم.

وأكدت الصحيفة أن المفتش التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية قد تخلى عن أصول العمل المعتادة، في التفتيش على المنشآت الغذائية، إذ قام بتصوير بقايا الطعام في مطبخ المطعم قبل تنظيفها من قبل العمال، ثم بث الصور والمقاطع بشكل يسيء إلى المطعم ويشهر به وبنظافته وأمانته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفتش لم يسجل مخالفة أصلا بحق المطعم، وكان قد حضر إلى (شاورما شاكر) من أجل تجديد الرخصة، وقد دخل على غرفة تحضير الطعام بعد الانتهاء من عملية تحضير الطعام وصف اللحم في الأسياخ المخصصة.

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وأوضحت أن دخول المفتش لشاورما شاكر كان متزامنا مع عملية تنظيف بقايا اللحم التالفة التي تكون لاحقة لعملية التحضير، إلا أنه قام بتصوير البقايا التالفة على الأرض مع التذمر بتعليقات توحي بأن هذا هو الطعام نفسه الذي يحضر للأكل، علما بأن عملية التخلص من بقايا اللحم التالفة داخل مطبخ المطعم تعد جزءا أساسيا من عملية تجهيز الطعام الذي يقدم لزبائن المكان.

الفيديو دليل براءة

ونوهت الصحيفة إلى أن ما حدث أمر لا يضر فقط بسمعة مطعم واحد، وإنما بسمعة عشرات المحال التي يملكها شباب كويتيون، مؤكدين أن الفيديو المنتشر دليل براءة وليس إدانة.

ورجحت الصحيفة في تقريرها أن يكون تصرف مفتش الهيئة تصرفا فرديا، موضحةً أنه لم يحدث أن اشتكت إدارة مطعم شاورما شاكر من هيئة الغذاء أو بلدية الكويت، ولم يحدث أن قامت أي من الجهتين بتسجيل مخالفة غير مستحقة على المطعم الذي واجه محاولة تشهير بسمعته.

ليست أول مرة

وسبق أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت العام الماضي بمقطع فيديو يوثق قيام أحد أصحاب المطاعم كما بدا من المقطع بنقل اللحوم والأجبان وغيرها من السلع التي يبيعها في مطعمه، في سيارة غير (مبرّدة) ودون انطباق المواصفات الصحية على آلية النقل.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول في حينها قيام أحد المواطنين بتصوير السيارة التي احتوت على أسياخ من اللحم وصناديق من الخضروات والطحينة والأجبان، في حين ينزل من أسياخ اللحم الدماء في صورة غير صحية وأثارت استياء عديد من المتفاعلين.

ونشر أحد المغردين مقطع الفيديو، ناصحاً المواطنين بعدم التعامل مع المطاعم، لأن العمالة التي فيها غير نظيفة على حد قوله، في حين هاجم المغرد أيضاً الجالية المصرية، معتبراً بأنهم غير نظيفين في عملهم ولا يتخذون الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض والجراثيم.

وقال: (نصيحة من محب، قاطعوا المطاعم لصحتكم وسلامتكم، أكل البيت صحي ونظيف، وعمالة المطاعم غير نظيفة، ولا يحرصون على نظافة الطعام والمكان اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، وشكراً).

وأرفق بتغريدته وسمي (طرد المصريين من الكويت، تكويت ديوان الخدمة المدنية).

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