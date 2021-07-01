سطام بن خالد يهاجم المشوهين فكرياً والحاقدين على الدين الإسلامي وعلمائه

هاجم الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، من وصفهم بالمشوهين فكرياً والحاقدين على الدين الإسلامي، معتبراً أنهم “آفة ليست ببسيطة”.

جاء ذلك، رداً على تقارير سعودية مع محللين وخبراء سعوديين انتقدوا حركة الصحوة السعودية والتي انتشرت في المملكة نهاية القرن الماضي.

سطام بن خالد.. آفة ليست بسيطة

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد، وفق سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ما نعانيه آفة ليست بسيطة فنحن لا نعاني من ليبرالية أو علمانية بمفهومها الغربي بل ما نعاني منه هو مجموعة من المشوهين فكرياً والحاقدين على تعاليم ديننا الإسلامي يندرجون تحت مسميات مختلفة لكنهم يتفقون على الهمز واللمز ضد العلماء أو السنة حتى وصل بعضهم من الأغبياء بالطعن بالقرآن”.

1️⃣ ما نعانيه آفة ليست بسيطة فنحن لا نعاني من ليبرالية أو علمانية بمفهومها الغربي بل ما نعاني منه هو مجموعة من المشوهين فكرياً والحاقدين على تعاليم ديننا الإسلامي يندرجون تحت مسميات مختلفة لكنهم يتفقون على الهمز واللمز ضد العلماء أو السنة حتى وصل بعضهم من الأغبياء بالطعن بالقرآن — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2021

وأضاف الأمير سطام بن خالد: “الملفت للنظر أن بعض القنوات والبرامج أصبحت منصة لهؤلاء السفهاء الذين يتحدثون بأفكار ومعلومات مستفزة ومغلوطة لا تنطلي على الأطفال ويمارسون أسلوب الخلط بين التفكير المتشدد وربطها بعلماء السلف لأهداف خبيثة لكن للتذكير فهؤلاء كانوا في السابق هم منصات لمشاهير الصحوة للهمز ضد علمائنا”.

2️⃣الملفت للنظر أن بعض القنوات والبرامج أصبحت منصة لهؤلاء السفهاء الذين يتحدثون بأفكار ومعلومات مستفزة ومغلوطة لا تنطلي على الأطفال ويمارسون أسلوب الخلط بين التفكير المتشدد وربطها بعلماء السلف لأهداف خبيثة لكن للتذكير فهؤلاء كانوا في السابق هم منصات لمشاهير الصحوة للهمز ضد علمائنا — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2021

وتابع الأمير سطام بن خالد: “يجب علينا التفريق بين علمائنا الثقات أصحاب المنهج السلفي الخالي من التشدد أو الانحراف وبين أصحاب الفكر المتشدد والحزبيين فأكثر من دافع عن الدين الوسطي هم علماء السلف وتم الهجوم عليهم والانتقاص منهم بسبب مواقفهم المشرفة، فمن يحاول أن يسيء لهم فهو يسير بنفس طريقة الحزبيين بغبائه”.

3️⃣ يجب علينا التفريق بين علمائنا الثقات أصحاب المنهج السلفي الخالي من التشدد أو الإنحراف وبين أصحاب الفكر المتشدد والحزبيين فأكثر من دافع عن الدين الوسطي هم علماء السلف وتم الهجوم عليهم والإنتقاص منهم بسبب مواقفهم المشرفة, فمن يحاول أن يسيء لهم فهو يسير بنفس طريقة الحزبيين بغبائه — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2021

وأردف سطام بن خالد: “هذه القنوات أو البرامج في الأمس القريب فشلت في الدفاع عن الوطن خارجياً ونراهم اليوم تمارس نفس الفشل داخلياً ليس العيب أن تفشلوا لكن العيب أن تكرروا فشلكم، انتهينا من إعادة تدوير أصحاب الماضي الأسود وأصبحنا نعيد تدوير بعض المشوهين فكرياً فما الفائدة من ذلك؟”.

4️⃣ هذه القنوات أو البرامج في الأمس القريب فشلت في الدفاع عن الوطن خارجياً ونراهم اليوم تمارس نفس الفشل داخلياً ليس العيب أن تفشلوا لكن العيب أن تكرروا فشلكم, انتهينا من إعادة تدوير أصحاب الماضي الأسود وأصبحنا نعيد تدوير بعض المشوهين فكرياً فما الفائدة من ذلك ؟؟ — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2021

دراسة عن المجتمع السعودي

الجدير ذكره، أن كاتب سعودي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر انتقاده حركة الصحوة السعودية التي ظهرت في العقود الماضية بالمملكة العربية السعودية وبدأت تتلاشى مع حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، كاتب سعودي يلوم الصحوة ويستشهد بدراسة تظهر تغيير المفردات في المجتمع السعودي.

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وحسب الكاتب، فإن الناس في السعودية اصبحوا يقولون “جزاك ﷲ خيراً” بدلاً من “شكراً”، و “السلام عليكم” بدلاً من “ألو”!.

كما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخرية الكاتب السعودي من الشيخين المشاركين في نهضة السعودية، محمد محمود الصوّاف، ومنّاع خليل القطّان.

دعائي سعودي يلوم #الصحوة مستشهداً بـ "دراسة" تُظهر أنها غيّرت حتى المفردات، حيث أصبح الناس في #السعودية يقولون "جزاك ﷲ خيراً" بدلاً من "شكراً"، و "السلام عليكم" بدلاً من "ألو"!

لاحظ سخريته من الشيخين الجليلين المشاركين في نهضة البلاد، محمد محمود الصوّاف، ومنّاع خليل القطّان. pic.twitter.com/RRtEVypIAQ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 28, 2021

الصحوة السعودية

الصحوة السعودية أو صحوة بلاد الحرمين هي حركة فكرية اجتماعية إسلامية نشأت بدعم من مجموعة دعاة إبان حراكهم الدعوي “لإيقاظ الناس من غفوتهم” على حد وصفهم.

بدأ مصطلح الصحوة في الظهور في حقبة الثمانينات الميلادية على يد عدد من الأشخاص في ذلك الوقت من أمثال سلمان العودة في بريدة وعوض القرني وعائض القرني في أبها وسفر الحوالي في جدة وناصر العمر وسعد البريك في الرياض.

لقيت الصحوة ما وُصف بأنه دعم كبير من الدولة السعودية فور قيامها وخلال فترة الغزو السوفيتي لأفغانستان وتأثرت توجهات الدولة عمومًا بتلك الحركة بشدة خلال عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبالتحديد وعلى نطاق واسع في وزارتي العمل والتعليم.

إلا أنها سرعان ما اصطدمت مع الحكومة السعودية في منتصف التسعينيات عند بدء رموز الحركة بمطالبة الحكومة بتغييرات اجتماعية وسياسية من أهمها وقف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة إبان حرب الخليج الثانية.

في بداية القرن الحادي والعشرين، دخلت الحركة الليبرالية التحريرية في السعودية في عدة صدامات مع الحركة الصحوية.

وشغل وأثر ذلك الصدام على الرأي العام السعودي بشدة خلال فترات مختلفة سواءً في قضايا اجتماعية أو في قضايا المشاركة في النزاعات الإقليمية تحت غطاء الجهاد الإسلامي.

ونادى التيار الليبرالي بالانفتاح وتقليل سلطة رجال الدين ونفوذهم الاجتماعي في المملكة.

مع تولي الملك سلمان حكم المملكة وبزوغ ولي عهده محمد بن سلمان على الساحة السياسية، شهدت المملكة عدة تغيرات انفتاحية فيما تم تفسيرها برغبة السعودية قطع علاقتها مع أتباع هذه الحركة.

وتحدث ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عن ما أسماه الحالة غير العادية وغير الطبيعية التي دخلت على المجتمع السعودي في إشارة إلى الصحوة وما وصفه بالإسلام غير المعتدل وبأنها مجرد رد فعل للثورة الإسلامية في إيران، وتعهد “بتحرير المجتمع السعودي” من تلك الحقبة وإعادة السعودية لما كانت عليه قبل 30 عاماً.

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