أنس جابر تتألق في بطولة “ويمبلدون”بعد فوزها على الأمريكية ” وليامز” (شاهد)

نجحت اللاعبة التونسية أنس جابر 26 عامًا، في الوصول إلى دور الثالث من بطولة “ويمبلدون” الإنجليزية لكرة المضرب، بعد فوزها على البطلة الأمريكية “فينوس وليامز”.

أنس جابر وحسم المباراة

وتمكنت اللاعبة جابر من حسم المباراة أمام منافستها الأمريكية “وليامز” حاملة اللقب في هذه البطولة لخمس مرات بواقع سبعة نقاط مقابل خمسة في الجولة الأولى، وستة نقاط مقابل لا شيء في الجولة الثانية في البطولة الدولية لكرة المضرب.

#ويمبلدون 🎾 أنس جابر تطيح بفينوس وليامس من بطولة ويمبلدون 🇹🇳 pic.twitter.com/bCqYxRX19g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2021

أنس جابر وأول لاعبة عربية

وتقدمت التونسية جابر الأداء الرائع هذا الموسم، وقد أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بعد تتويجها في دور برمنغهام الإنجليزية.

وفازت أنس جابر بـ 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي لكرة المضرب للسيدات، ووصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس الوحيد لها في عام 2018 في المستوى الأول من بطولة كأس الكرملين المقامة في روسيا.

"Send that straight to the highlights reel!"@Ons_Jabeur sent us all in a spin against Venus Williams 🌪#Wimbledon pic.twitter.com/cHaAiAyNOb — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

كما وصلت إلى نهائيات الفردي مرتين للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب تحديدًا في دورة رولان غاروس الدولية عامي 2010 و2011م.

وتُوجت باللقب في النهائي الثاني. هي أول لاعبة عربية تفوز بلقب الفردي للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب منذ أن فاز إسماعيل الشافعي بلقب ويمبلدون للرجال في عام 1964م.

المواجهة القوية في البطولة

وتلتقي اللاعبة جابر بعد تأهلها إلى الدور الثالث من البطولة الدولية لكرة المضرب المقامة في بريطانيا، أمام اللاعبة الإسبانية عاربيني موغوروزا حاملة اللقب في هذه البطولة عام 2017م.

وقد لحقت الأمريكية “فينوس وليامز” البالغة من العمر 41 عامًا المصنفة في المركز ال11 عالميًا بشقيقتها الأصغر “سيرينا وليامز”، التي غادرت البطولة يوم الثلاثاء الماضي من الدور الأول إثر تعرضها لانزلاق أدى إلى إصابتها على الفور، لتخرج من المباراة باكية دون استكمالها.

Blazing the trail 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats five-time champion Venus Williams 7-5, 6-0 to become the first Tunisian woman to reach the third round at #Wimbledon pic.twitter.com/4BhP99UJsC — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

فيما أفادت تقارير صحيفة بريطانية، بأن اللاعبة الأمريكية “سيرينا وليامز” ستقوم باستكمال منافسات الزوجي مع الأسترالي “نك كيريوس”.

وشاركت الأمريكية ” فينوس وليامز” للمرة 23 في البطولة، علمًا أن بداية مسيرتها الاحترافية في رياضة كرة المضرب كانت في عام 1997م.

في هذه الأيام :

هند صبري تتسلم الشارة و نوبل للسلام ✨

أنس جابر اليوم تزيح البطلة الأمريكية فينوس ويليامس و تعبر في ويمبلدون 🔥

الأخبار هاذي تفرح قلوبنا كتوانسة 🇹🇳❤️

تونس ديما لفوق و بنسائها ورجالها بش ترجع حتى خير من قبل 🙌الخضراء ❤️🇹🇳@Ons_Jabeur @HendSabry pic.twitter.com/p70hOUXbFj — Hend Sabri_Tunisian Support🇹🇳 (@Farahh_TN) June 30, 2021

يذكر أن التونسية أنس جابر تصنف في المركز ال28 عالميًا في رياضة المحترفين في كرة المضرب حسب تصنيف رابطة محترفات كرة التنس العالمية.

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