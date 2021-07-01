أنس جابر والفوز على الأمريكية فينوس وليامز
أنس جابر والفوز على الأمريكية فينوس وليامز
Videoرياضة

أنس جابر تتألق في بطولة “ويمبلدون”بعد فوزها على الأمريكية ” وليامز” (شاهد)

كتب وطن
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نجحت اللاعبة التونسية أنس جابر 26 عامًا، في الوصول إلى دور الثالث من بطولة “ويمبلدون” الإنجليزية لكرة المضرب، بعد فوزها على البطلة الأمريكية “فينوس وليامز”.

أنس جابر  وحسم المباراة

وتمكنت اللاعبة جابر من حسم المباراة أمام منافستها الأمريكية “وليامز” حاملة اللقب في هذه البطولة لخمس مرات بواقع سبعة نقاط مقابل خمسة في الجولة الأولى، وستة نقاط مقابل لا شيء في الجولة الثانية في البطولة الدولية لكرة المضرب.

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أنس جابر  وأول لاعبة عربية

وتقدمت التونسية جابر الأداء الرائع هذا الموسم، وقد أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بعد تتويجها في دور برمنغهام الإنجليزية.

وفازت أنس جابر بـ 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي لكرة المضرب للسيدات، ووصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس الوحيد لها في عام 2018 في المستوى الأول من بطولة كأس الكرملين المقامة في روسيا.

كما وصلت إلى نهائيات الفردي مرتين للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب تحديدًا في دورة رولان غاروس الدولية عامي 2010 و2011م.

وتُوجت باللقب في النهائي الثاني. هي أول لاعبة عربية تفوز بلقب الفردي للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب منذ أن فاز إسماعيل الشافعي بلقب ويمبلدون للرجال في عام 1964م.

المواجهة القوية في البطولة 

وتلتقي اللاعبة جابر بعد تأهلها إلى الدور الثالث من البطولة الدولية لكرة المضرب المقامة في بريطانيا، أمام اللاعبة الإسبانية عاربيني موغوروزا حاملة اللقب في هذه البطولة عام 2017م.

وقد لحقت الأمريكية “فينوس وليامز” البالغة من العمر 41 عامًا المصنفة في المركز ال11 عالميًا بشقيقتها الأصغر “سيرينا وليامز”، التي غادرت البطولة يوم الثلاثاء الماضي من الدور الأول إثر تعرضها لانزلاق أدى إلى إصابتها على الفور، لتخرج من المباراة باكية دون استكمالها.

فيما أفادت تقارير صحيفة بريطانية، بأن اللاعبة الأمريكية “سيرينا وليامز” ستقوم باستكمال منافسات الزوجي مع الأسترالي “نك كيريوس”.

وشاركت الأمريكية ” فينوس وليامز” للمرة 23 في البطولة، علمًا أن بداية مسيرتها الاحترافية في رياضة كرة المضرب كانت في عام 1997م.

يذكر أن التونسية أنس جابر تصنف في المركز ال28 عالميًا في رياضة المحترفين في كرة المضرب حسب تصنيف رابطة محترفات كرة التنس العالمية.

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