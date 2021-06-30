وفاة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق.. هندس الحرب على العراق ودعم التعذيب في أبو غريب

توفي في الولايات المتحدة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد ، أحد صناع القرار الأساسيين في إدارة الرئيس جورج بوش الابن بشأن الحرب على العراق عام 2003.

وقالت عائلة رامسفيلد في بيان، إنه توفي في مدينة تاوس بولاية نيومكسيكو عن عمر 88 سنة.

"الولايات المتحدة تعلم أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وبريطانيا تعلم أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأي دولة على وجه الأرض لديها جهاز استخبارات نشط تعرف أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل." دونالد رامسفيلد 2003 .. مات قبل قليل وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد pic.twitter.com/ZRSR4nqRSc — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) June 30, 2021

دونالد رامسفيلد مسؤول عن حرب فيتنام

وكان رامسفيلد يعتبر أحد أكثر وزراء الدفاع الأمريكيين نفوذا منذ عهد الوزير روبرت ماكنامارا، الذي كان يشغل هذا المنصب خلال الحرب في فيتنام.

وهو أيضا وزير الدفاع الذي كانت له ثاني أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الأمريكي، وهو كان من بين دعاة اتخاذ موقف شديد في الأمور الدولية.

وولد رامسفيلد عام 1932 في شيكاغو، والتحق بالقوات البحرية الأمريكية في 1954، حيث خدم في الطيران التابع للبحرية حتى 1957.

وبدأ رامسفيلد مسيرته السياسية في الستينات، حيث تم انتخابه عضوا في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

وفي 1970 – 1971 كان رامسفيلد مستشارا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم مندوبا أمريكيا لدى الناتو في 1973 – 1974.

وتولى رامسفيلد منصب وزير الدفاع في 1975 – 1977 لأول مرة في إدارة الرئيس جيرالد فورد، وكان يشرف خلال تلك الفترة على الانتقال من الخدمة الإلزامية إلى الطوعية في الجيش الأمريكي.

العراق وأفغانستان

وبعد سنوات طويلة من العمل في القطاع الخاص، عاد رامسفيلد إلى منصب وزير الدفاع في 2001 بعد تولي جورج بوش الابن الرئاسة الأمريكية.

#فيديو للهالك

دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي 2001 – 2006

في عهد جورج دبليو بوش وهو يرفض الإعتذار عن قتل وتهجير الملايين بسبب غزو #العراق بعد كذبة أسلحة الدمار الشامل و غزو #أفغانستان

والذي أسس معتقل غوانتانامو

وأسس سجن أبو غريب

وأمر باستخدام جميع أنواع التعذيب pic.twitter.com/boaavoMDem — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) June 30, 2021

وأصبح دونالد رامسفيلد من بين أبرز الشخصيات الذين كانوا وراء إطلاق العملية العسكرية في أفغانستان عام 2001 و”الحرب على الإرهاب” عقب هجوم تنظيم “القاعدة” على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر.

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كما أنه من أبرز الشخصيات في الحرب على العراق عام 2003، التي تم بنتيجتها إسقاط نظام صدام حسين، والتي أسفرت عن سنوات طويلة من الانفلات الأمني في العراق.

ودعم رامسفيلد التعذيب في سجون أبو غريب

أسلحة الدمار الشامل

وكان رامسفيلد يحذر من خطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم يتم العثور عليها بعد التوغل في العراق، وحدثت أثناء فترته في المنصب إحدى أكبر الفضائح التي أساءت إلى سمعة القوات المسلحة الأمريكية، وهي تلك المتعلقة بالتعذيب وإهانة السجناء في سجن أبوغريب بالقرب من بغداد.

وعلى خلفية الفضيحة قدم رامسفيلد استقالته من منصب، لكن الرئيس بوش رفضها.

وكان رامسفيلد مسؤولا عن السماح باستخدام الأساليب العنيفة لاستجواب المحتجزين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وخاصة في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، مما أثار إدانة واسعة على الساحة الدولية ومن قبل منظمات حقوق الإنسان خارج وداخل الولايات المتحدة.

وتمت إقالته من منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2006 وسط انتقادات شديدة بسبب الحرب في العراق، وذلك بعد أيام من إعلان بوش أن رامسفيلد باق في المنصب حتى انتهاء ولاية بوش الرئاسية.

أخطاء أمريكية في العراق

ويحمل الكثير من المحللين رامسفيلد المسؤولية الشخصية على بعض الأخطاء الأمريكية في العراق، منها العدد القليل للعسكريين الذين تم إرسالهم إلى العراق، مما جعل من المستحيل الحفاظ على الاستقرار في البلاد في أعقاب الإطاحة بصدام حسين، إضافة إلى القرارات المثيرة للشكوك التي اتخذها قائد الإدارة العسكرية الأمريكية في العراق بول بريمر، منها حل القوات المسلحة العراقية وتهميش جميع المسؤولين البعثيين السابقين من أجهزة الإدارة.

وبعد ترك رامسفيلد لمنصبه أجرى الوزير الجديد روبرت غيتس تغييرات جذرية في قيادة واستراتيجية القوات الأمريكية في العراق.

ويوجه المنتقدون نفس الاتهامات إلى رامسفيلد بشأن أفغانستان، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على الأوضاع الأمنية على الرغم من إسقاط حكم حركة “طالبان” بسرعة، وعدم قدرة القوات الأمريكية على القبض على زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن، الذي تم القضاء عليه بعد 10 سنوات من دخول أفغانستان.

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