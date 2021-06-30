هيا الشعيبي توجه رسالة للسعودية بعدما فقدت أعصابها بسببهم!

خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها، وردت على اتهامها بالإساءة للسعودية قبل أشهر، مؤكدة أنها تكن كل المحبة للمملكة وشعبها.

هيا الشعيبي: تعرضت لمكيدة

وقالت هيا الشعيبي، في مقطع الفيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق (سناب شات): (أنا أحب جمهوري بالسعودية وهم يحبونني).

وتابعت: (المشكلة أنا ما غلطت في السعودية، وحتى لو أحد سأل وين الفيديو أو تصريح أي شي يثبت إني غلطت، مافي، أنا تعرضت لمكيدة).

وأضافت الفنانة الكويتية: (جمهوري في كل مكان، وبالنهاية ما يصح إلا الصحيح، أحبكم.. وجمهوري بالسعودية حبايب قلبي).

هيا الشعيبي تقدم مسرحيات مجاناً في السعودية

وأكدت هيا الشعيبي أنها كانت تعرض في مسرح بالسعودية دون مقابل، مضيفة: (أنا أحب هذه الديرة وأهلها وناسها).

هيا الشعيبي : انا احب السعودية وماغلطت ولكني تعرضت لمكيدة pic.twitter.com/goOXF1Vs9R — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 30, 2021

وأشارت هيا الشعيبي إلى أن أعصابها تعبت وتوقف عقلها عن التفكير بسبب ما يحدث، معقبة: (في النهاية هذي هيونة ما راح تتغير وتعلمت.. تعلمت أشياء وايد وأدري إن حبايبي بالكويت كتير وايد وهما حبايبي هما اللي مصبريني).

هذا وقد أعادت الإعلامية مي العيدان نشر فيديو الشعيبي، وأرفقته بتعليق ساخر قالت فيه: (حبيت الدموع مع الموسيقى والفلتر).

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هيا الشعيبي: (مي العيدان ملقوفة)

وكانت مي العيدان قد طالبت هيا الشعيبي بالاعتذار للسعودية مؤكدة أن سبب عدم طلبها في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي كان بأوامر عليا من المملكة.

وفي أول رد غير مباشر من هيا الشعيبي، قالت حينها: (الحمد لله لا يوجد برنامج قدمته إلا وكان ناجحاً، لا أتدخل في خصوصيات الناس ولا أفتعل المشاكل، ولا اللقافة)

وتابعت هيا الشعيبي: (خلوها، ماعليا منها، ملينا، خلينا نخلص من كورونا إن شاء الله على خير وسلامة، في ناس فاضية ما عندها شغل إلا متابعة الناس والزيادة بالحكي).

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ووجهت هيا الشعيبي نصيحة مبطنة لمي العيدان قائلة: (الناس بهالشهر تسوي خير، أغنية مثل قرقيعان، يكفي مشاكل ويكفي حكي، خلاص شهر كريم وداخلين على العشرة الأواخر، اللي ماعنده سالفة خليه يكف خيره وشره عن الأوادم).

واستطردت: (وإذا هي فاضية وماعندها شي، مسكينة الله يعينها، والله يرزقها قوة الإيمان والطاعة والصلاة والقرآن، إذا ما عندك شغلة ومشغلة اهتمي بنفسك، لا تطالعين غيرك، ترى والله تعبنا، خلي عنك اللقافة وحشر نفسك في شؤون الآخرين).

ولمحت هيا الشعيبي مرة أخرى إلى برنامج مي العيدان خلال حديثها عن أعمالها الجديدة قائلة: (لا يطوفكم عملي في البي إن، قوي كوميدي، يجنن وروعة، وأنا بخليهم يحطوه عندي في الستوري بالانستجرام، اشبعوا ضحك، وإن شاء الله السنة الجاية تيجينا برامج قوية كوميدية عائلية هادفة بعيدة عن تدخل في حياة الناس الشخصية، وبعيدة عن المشاكل، وبعيدة عن القيل والقال).

هيا الشعيبي ترد على مي العيدان بعدما طلبت منها الاعتذار لــ السعودية : فاضية واهتمي بنفسك وبسك عن اللقافة وماعندك الا الوق وق وق .. ! pic.twitter.com/UKn6CuA5wR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 29, 2021

وختمت حينها هيا الشعيبي ساخرة: (بس الواحد يكبر ويعقل ويرقد، وهي ما عندها إلا وق وق وق وثرثرة، وكل عام وإنتوا بخير).

إساءة هيا الشعيبي للسعودية

وكانت مي العيدان قد كشفت في وقت سابق سبب عدم تلقي هيا الشعيبي عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

ولمحت مي العيدان خلال برنامجها (كشف حساب) عبر قناة (سكوب) إلى أن السبب، هو إساءة الشعيبي للسعودية عند وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.

ونصحت مي العيدان، هيا بأن تعتذر للسعودية، وقالت: (إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب نغزاتك التي رميتي بها السعودية، والذين تحسسوا من كلامك، وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد، طلعت قرارات عرفية من داخل السعودية لا نريد الشعيبي).

وأضافت (العيدان): (الشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقلتي هو الوحيد اللي جاء لنا، ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء).

اعتذري

وتابعت مي العيدان: (صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ، بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله، وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي).

واختتمت مي العيدان حديثها بتأكيد النصيحة على هيا قائلة: (هيا عدلي الأمور، الكبر ما يكون بالغلط، فاعتذري هذه نصيحة، وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي).

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