موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد بلجيكا في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره بلجيكا في مباراة تحمل في طيتها الإثارة والمنافسة القوية بين المنتخبين مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” على ملعب ” أليانز أرينا”.

موعد منتخب إيطاليا وبلجيكا

وستقام المواجهة القوية بين منتخب إيطاليا وبلجيكا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين، اليمن، العراق، اليمن، سوريا، لينان، العراق، قطر، البحرين.

وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة في اليورو

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين منتخب إيطاليا وبلجيكا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منتخب منتخب بلجيكا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

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تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

فيما لم يؤكد بعد غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وإيدن هازارد في مواجهة منتخب إيطاليا في دور الربع النهائي من منافسات بطولة اليورو.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

وستكون المواجهة بين منتخب بلجيكا ونظيره إيطاليا هي الخامسة في تاريخ البطولات الكبرى، ولم يخسر الأخير في تلك المواجهات فقد فاز في أربع مواجهات وتعادل في واحدة.

لم يتواجد كيفن دي بروين في تدريبات منتخب بلجيكا البارحة استعداداً لمواجهة إيطاليا في اليورو . [Eurosport_UK] pic.twitter.com/mhhW3Om8Br — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 30, 2021

وفازت منتخب بلجيكا في 7 مواجهات في آخر 8 مواجهات في بطولة أوروبا، باستثناء الوحيد كان بخسارتها في اليورو 2016 ضد منتخب ويلز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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