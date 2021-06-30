موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي المصري بعد الغياب عن المنافسات والتأجيل بمواجهة قوية أمام منافسه بيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع ال27 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد السلام”.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وستقام تلك المواجهة الصعبة بين البطل السابق الأهلي ونظيره بيراميدز في العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

📸| الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 🦅🏟👏

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Po9xhi8SFu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 29, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن، وكذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

بيتسو موسيماني 🎙🗣

💬”مواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري ليست سهلة “🦅💪🔥 pic.twitter.com/kxsnaSpGAc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 28, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري مدحت شلبي.

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تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة متوقعة أمام نظيره بيراميدز في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

📸| لقطات من تدريب فريقنا صباح اليوم بملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/MlcotiQ7d5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 27, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة فريق بيراميدز

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا” 45 عامًا، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري في ثالث ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المنفرد في صدارة الترتيب غريمه التقليدي الزمالك برصيد 61 نقطة.

بينما يأتي منافسه بيراميدز في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري.

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