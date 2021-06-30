فضيحة ال20 دقيقة .. مشاجرة لفظية بين عائلات لاعبي منتخب فرنسا عقب الخروج من اليورو

شهد لقاء منتخب فرنسا أمام سويسرا يوم الإثنين الماضي نشوب مشاجرة بين عائلات منتخب فرنسا داخل مدرجات ملعب ” أرينا ناسيونالا” وتبادل الألفاظ النابية، عقب الخروج من بطولة اليورو بركلات الترجيح.

لاعبو منتخب فرنسا والشجار

ونقلت وسائل إعلام فرنسية بأن الخلاف نشب في بداية الأمر بين والدة اللاعب أدريان رابيو من جهة، وعائلة بول بوغبا وكيليان مبابي من جهة أخرى.

وكشف موقع “rmcsport” الفرنسي، بأن والدة اللاعب رابيو قامت بمهاجمة والدة لاعب خط الوسط في المنتخب بول بوغبا.

والدة أدريان رابيو تشعل صراع عائلي في منتخب فرنسا بعد الخروج من اليورو 🇫🇷🙄 الأزمة بدأت بعد إطلاق الحكم لصافرة نهاية الوقت الأصلي عندما توجهت والدة رابيو إلى عائلة بوجبا لتخبرهم بأن بول هو السبب في هدف التعادل لأنه خسر الكرة. pic.twitter.com/6a0mWKIlDN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 29, 2021

واتهمته بالتسبب المباشر في إحراز هدف التعادل لمنتخب سويسرا حيث قطعت منه الكرة بسهولة قبل أن يسجل غافرانوفيتش ثالث الأهداف قبل نهاية المباراة بين المنتخبين.

غرور مبابي

وبين الموقع، أن والدة رابيو وجهت الكلام لعائلة الفرنسي بوغبا، قائلةً: ” هدف التعادل لسويسرا تسبب به بول بوغبا، كيف يمكن أن يخسر كرة سهلة بهذه الطريقة في وسط الميدان”.

ووجهت كذلك التهم إلى عائلة كيليان مبابي، حيث قالت لوالدته، ” هل من الممكن أن تعيد بناء صورة ابنك وتجعله أقل غطرسة وغرورًا؟”.

كيليان #مبابي لاعب منتخب #فرنسا: أشعر بحزن كبير بعد الخروج من #يورو2020 وأعتذر للجميع عن إهدار ركلة الترجيح 🇫🇷⚽️#euro2020 pic.twitter.com/IzyZiaCEL5 — الكورة والملاعب (@ELKOORA1975) June 29, 2021

وقد استمر المشاجرة بين عائلات لاعبي منتخب فرنسا وفق ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية لنحو 20 دقيقة، عقب خروج منتخب فرنسا من البطولة أمام منتخب سويسرا.

وقد ودع منتخب فرنسا منافسات بطولة اليورو أمام سويسرا في دور الثمن النهائي من بطولة اليورو، بركلات الترجيح بنتيجة خمس أهداف مقابل أربع بعد التعادل بثلاثة أهداف لكليهما الذي خيم على لقاء المتعة والإثارة بين المنتخبين.

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أهداف منتخب سويسرا

وسجل اللاعب السويسري هاريس سيفيروفيتش هدفين في شباك منتخب فرنسا في الدقيقتين ال15 وال81، بينما أحرز الهدف الثالث ماريوغارانوفيتش في الدقيقة ال 90 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

مدحت شلبي يتحدث عن خناقة والدة رابيو لاعب منتخب فرنسا مع عائلة بوجبا ومبابي في المدرجات بعد خروج الديوك من اليورو#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/0hCMgmWic6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2021

أهداف منتخب فرنسا

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57، بينما جاء هدف الثاني لذات اللاعب في الدقيقة ال59.

فيما سجل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا الهدف الثالث ال59 من المباراة بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين.

الاخبار من فرنسا بدأت تتسارع.. هناك ضغوطات تجري على ديشامب للتنحي، زيدان هو الاختيار المفضل لتولي المهمة، الاتحاد يقدر ديشامب والاقالة لن تكون مطروحه ولكن هناك يريدون ان تتم الامور بشكل ودي. pic.twitter.com/NelE4xHZsT — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) June 29, 2021

ودخل الفريقين في أشواط إضافية التي شهدت الإثارة وإهدار الفرص من منتخب فرنسا “الديوك” الذي كان أقرب إلى التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة.

وسيواجه منتخب سويسرا المتأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة أمام منافسه منتخب إسبانيا الذي نجح في إقصاء منتخب كرواتيا بخمس أهدف ثمينة مقابل ثلاثة في الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء الذي جمع كلا المنتخبين.

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