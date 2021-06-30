روبي تشعل حفلاً برقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً

تصدرت الفنانة المصرية روبي قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد تداول رقصتها على المسرح في الحفل الغنائي الذي أحيته في مصر قبل يومين.

رقصة روبي تعود بعد 17 عاماً

وظهرت روبي بالفيديو المتداول وهي تؤدي رقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة، ولكن على أنغام أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك).

وظهرت روبي خلال الحفل وهي ترتدي فستانا باللون الزهري، بكتف واحد وفتحة واسعة عن الجنب، ونسقت معه حذاء بكعب عال من اللون نفسه، وأدت عددا من أغاني ألبومها الجديد (حتة تانية) الذي تم طرح أغانيه مع بداية عطلة الصيف بطريقة منفردة.

علاقة حب في حياة روبي!

وفي سياق آخر، انتشرت شائعات مؤخراً حول دخول روبي في علاقة عاطفية مع المنتج ومتعهد الحفلات المصري وليد منصور.

وذلك بعد تداول فيديو للثنائي معاً برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم روبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويظهر الفيديو روبي وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

وهذه الفيديو لم يكن الأول الذي يجمع الفنانة والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

وليد منصور ينكر

وما أن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح لوسائل إعلام محلية بالقول: (لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي).

وأكد وليد منصور على أن ما يجمعهما هو الاحترام والود كأصدقاء، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تسبب له ازعاجا بشكل كبير وأن الفنانة مجرد صديقة وشريكة نجاح.

الجدير بالذكر أن رُوبي تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015، ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

روبي بملابس البحر

وفي سياق آخر، أشعلت الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها وهي تستلقي على أحد الشواطئ، بملابس البحر، التي كشفت مفاتنها.

وعلّقت الفنانة على الصورة بالقول: (أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام ).

(حتة تانية)

وكان وليد منصور السبب في نشاط الفنانة المكثف في الأشهر الأخيرة، لتعود روبي بقوة إلى الساحة بعد غياب لوقت طويل.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم رُوبي الجديد (حتة تانية)، والذي طرحت منه أغنية (حتة تانية).

وقدمت الفنانة حفلاً غنائياً ضخماً تحت سفح أهرامات الجيزة، احتفالا بألبومها الجديد (حتة تانية) وسط عدد كبير من جمهورها العريض الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).

وقامت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي بتقديم فقرات الحفل، والتي بمجرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

فستان جريء

وظهرت الفنانة حينها بفستان أسود لامع عاري الكتف، بفتحة جانبية، وكان في استقبالها منتج ألبومها وليد منصور، الذي تولى الإشراف على الحفل.

وبالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد (حتة تانية)، أشعلت الفنانة الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة مثل (إنت عارف ليه)، و(ليه بيداري).

وشارك الفنانة في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام، والذي قدم فقرة من الـ fire works خطفت أنظار الجميع.

عودة روبي بعد سنوات

وحرصت الفنانة على إعادة نشر مقاطع فيديو وصور من حفلها الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي عودة الفنانة المصرية إلى الغناء بعد توقف عدة سنوات، وتم الترويج لألبومها “حتة تانية” الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة “تالنت بيتس”، بإطلاق البوستر الأول منذ أيام، والذي ظهرت خلاله بهوت شورت أسود.

وقبل أسابيع، أخذ ناشطون في البحث بصور الفنانة القديمة وإعادة تداولها، وذلك عقب تصدرها محركات البحث أيضاً بعد لقاء برنامج (صاحبة السعادة).

وكانت الفنانة قد ظهرت في صورة لها أمام الأهرامات، وهي ترتدي ملابس قصيرة من الأسفل ومفتوحة الكتفين. تكشف أجزاءً كبيرة من جسدها.

فيما كانت الفنانة المصرية قد نشرت صور أخرى لها عبر حسابها الشخصي بانستغرام، في وضعيات وأماكن مختلفة الأمر الذي استدعى المغردين والمتابعين لاستدعائها من جديد.

ويرتبط اسم الفنانة روبي دائما بالإغراء والأنوثة خاصة أنه كانت أولى أعمالها الناجحة كانت أغنية (ليه بيداري).

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