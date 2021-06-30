باريس سان جيرمان والعرض المقدم إلى سيرخيو راموس
باريس سان جيرمان والعرض المقدم إلى سيرخيو راموس
Imageرياضة

باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع راموس ولكن بشروطه!

كتب وطن
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كشفت صحيفة فرنسية، تفاصيل العرض الذي عرضه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل قائد ريال مدريد السابق “سيرخيو راموس” 35 عامًا، بعد رحيله عن الفريق الملكي الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

راموس وباريس سان جيرمان

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير نشرته، بأن راموس يريد عقدًا لمدة عامين، لكن نادي باريس سان جيرمان قد له عقدًا لمدة عام واحد فقط مع خيار التمديد الإضافي لعام آخر.

وقد سبق أن واجه الماتادور راموس نفس الخلاف مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، والذي كان السبب وراء رحيله هذا الصيف، حيث عرض اللاعب على إدارة الفريق الملكي التجديد لمدة موسمين قادمين وهو ما رفضه ريال مدريد.

بالإضافة إلى رفض اللاعب تخفيض راتبه بنسبة 10% من أجل تجديد عقده مع ريال مدريد، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها فريق ريال مدريد الإسباني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

راموس والمنزل الجديد

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية، تحدثت عن بحث النجم الإسباني راموس منزل جديد في العاصمة الفرنسية “باريس” بالقرب من ناديه الجديد بعد الرحيل عن نادي ريال مدريد.

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب راموس سينضم إلى الفريق الباريسي بناء على طلب وترشيح من قبل المدير الرياضي البرازيلي ” ليوناردو”، من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الخبرة الطويلة في كرة القدم.

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بينما البرازيلي “ليوناردو” لا يضمن للإسباني راموس أن يكون في التشكيلة الأساسية في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان منافسه القوية في مركزه مع الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.

ويحتاج فريق باريس سان جيرمان إلى مدافع يمتلك الخبرة الطويلة من أجل قيادة الفريق بالفوز في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وما ما سبق للاعب التتويج به خلال مسيرته الحافلة لأربع مرات مع فريق ريال مدريد.

الرحيل عن ريال مدريد

ورحل المريكادو راموس عن أسوار ريال مدريد بعد قضائه 16 عامًا داخل النادي الملكي، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية في موسم صيف عام 2005.

ولعب الإسباني راموس مع صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، ونجح من تسجيل 101 هدف، والتتويج ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع تحقيقه 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وكذلك تحقيق لقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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