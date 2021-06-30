باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع راموس ولكن بشروطه!

كشفت صحيفة فرنسية، تفاصيل العرض الذي عرضه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل قائد ريال مدريد السابق “سيرخيو راموس” 35 عامًا، بعد رحيله عن الفريق الملكي الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

راموس وباريس سان جيرمان

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير نشرته، بأن راموس يريد عقدًا لمدة عامين، لكن نادي باريس سان جيرمان قد له عقدًا لمدة عام واحد فقط مع خيار التمديد الإضافي لعام آخر.

وقد سبق أن واجه الماتادور راموس نفس الخلاف مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، والذي كان السبب وراء رحيله هذا الصيف، حيث عرض اللاعب على إدارة الفريق الملكي التجديد لمدة موسمين قادمين وهو ما رفضه ريال مدريد.

🚨L’Equipe | سيرخيو راموس يريد عقد لسنتين مع باريس ولكن النادي العاصمي يعرض سنة واحدة فقط pic.twitter.com/HprHzgvDUD — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) June 29, 2021

بالإضافة إلى رفض اللاعب تخفيض راتبه بنسبة 10% من أجل تجديد عقده مع ريال مدريد، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها فريق ريال مدريد الإسباني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

راموس والمنزل الجديد

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية، تحدثت عن بحث النجم الإسباني راموس منزل جديد في العاصمة الفرنسية “باريس” بالقرب من ناديه الجديد بعد الرحيل عن نادي ريال مدريد.

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب راموس سينضم إلى الفريق الباريسي بناء على طلب وترشيح من قبل المدير الرياضي البرازيلي ” ليوناردو”، من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الخبرة الطويلة في كرة القدم.

بينما البرازيلي “ليوناردو” لا يضمن للإسباني راموس أن يكون في التشكيلة الأساسية في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان منافسه القوية في مركزه مع الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.

🗣فابيريزو رومانو :"سيرجيو راموس يتحدث مع باريس سان جيرمان لكنه ليس الخيار الوحيد." pic.twitter.com/4KuCycOs6l — Blancos Global (@Blancos_Global) June 30, 2021

ويحتاج فريق باريس سان جيرمان إلى مدافع يمتلك الخبرة الطويلة من أجل قيادة الفريق بالفوز في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وما ما سبق للاعب التتويج به خلال مسيرته الحافلة لأربع مرات مع فريق ريال مدريد.

الرحيل عن ريال مدريد

ورحل المريكادو راموس عن أسوار ريال مدريد بعد قضائه 16 عامًا داخل النادي الملكي، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية في موسم صيف عام 2005.

ولعب الإسباني راموس مع صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، ونجح من تسجيل 101 هدف، والتتويج ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع تحقيقه 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

– القائد التاريخي سيرجيو راموس يزيل كل مايتعلق بـ ريال مدريد من واجهة حساباته الشخصية. pic.twitter.com/g2IJGejCFG — Blancos Global (@Blancos_Global) June 30, 2021

وكذلك تحقيق لقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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