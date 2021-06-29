شاهد كيف أصبح شكل دينا عازار ملكة جمال لبنان بعيد ميلادها الـ49

أطّلت دينا عازار ملكة جمال لبنان عام 1995، على جمهورها في انستغرام، بصورٍ جديدة، مُحتفلةً بعيد ميلادها.

ونشرت دينا عازار صورة لها مع قالب من الحلوى بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت: “اشعر بالبركة في هذا اليوم لأن أحبائي آمنون وبصحة جيدة، إنه الشيء الوحيد المهم. أتمنى لكم نفس الشيء من كل قلبي”.

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واستنادا الى معلومات موقع (ويكيبيديا) فإن دينا من مواليد عام 1972 في بيروت.

كما شاركت عازار صورة أخرى لها في انستغرام، بدت فيها وهي منهمكة في التفكير، وعلقت: “شيء في بالي”.

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دينا عازار تحافظ على جمالها ورشاقتها

ورغم مضي سنوات طويلة على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان الا ان عازار لا تزال تحافظ على جمالها ورشاقتها، حتى أنها لم تنجر كثيرا الى القيام بالكثير من عمليات التجميل كباقي الملكات.علماً أن حياتها الزوجية كانت قصيرة جداً ولم تدم أكثر من 3 أشهر.

يذكر ان عازار قدمت برنامج “ديو المشاهير” وشاركت في تمثيل مسلسل “رماد وملح” .