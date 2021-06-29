حسام حبيب يفجر مفاجأة حول التسجيل المسرب ويكشف هوية الإعلامية التي فضحته (شاهد)

هاجم الفنان المصري حسام حبيب، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والتي تقف خلف تسريب مقطع الصوت الذي يعود لوالده، والذي أثار ضجة في اليومين الماضيين.

حسام حبيب: سآخذ حقي بالقانون

وأكد حسام حبيب بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، أنه سيأخذ حقه من نضال الأحمدية بالقانون، ولن يتركها تفلت من العقاب.

وبدأ زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب بتسجيل بصوت نضال الأحمدية وهي تقول (إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائي).

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وقال حسام: (النهاردة بعد ما خلصت شغل سمعت حاجة ضحكتني أوي.. المدفعية بتقول مواجهة جديدة مع حسام حبيب.. عايز أقولها أنتي مواجهاتك مع اللي بتعرفي تخترقيهم.. وكمان سمعت أنه صعب يتم مقاضاتك في لبنان عشان اختراقاتك واصلة الناس كلها هناك.. إنما مصر اللى حاولتي تتمسحي فيها بلد كبيرة وبتعرف تجيب حق مواطنيها كويس).

نضال تدير شبكة

وأضاف حسام ملمحاً إلى إدارة نضال الأحمدية لشبكة غير أخلاقية: (أنا أول مرة أسمع عن أسلوب صحفي استقصائي يزق فيه بنات، وباعترافك إنها مش صحفية، هتكون إيه؟ أكيد من الشبكة اللي إنتي بتديريها والكل عارف شغلك الحقيقي إيه).

واستطرد الفنان المصري: (بقول أني عندي 12 مليون متابع.. كده أنتي بتزقي الناس وبتستخدميهم وبتستغليهم.. ده اللي اسمه اتجار بالبشر. َوبتزقيهم على الناس وبتقولي إن دي أعمال استقصائية).

وحول عدم نفيه التسجيل الصوتي الذي يعود لوالده، قال حسام: (بتقولي إني أنا منفتش التسجيل الصوتي.. أه منفتش لأني أنضف وأرجل من أني أنفي.. وبعدين أنفي أو أكد ليه.. صوته ولا مش صوته ميخصنيش.. أنا يخصني بيتي ومراتى وعيلتي فقط).

حسام حبيب: والدي يقرب لي بالاسم فقط

وأوضح قائلاً: (جريتي ورا شخص بعينه عشان عارفة يقربلي بالاسم بس لكن بالفعل لأ وده اللي أنتي عارفاه كويس.. وأنا لا ينفع أدافع عنك ولا عنه.. ولا أجيب اسمك ولا اسمه.. لأنكم أقل بكتير.. وآسف أني بقول كده.. دي الحقيقة وأنا قررت أني أواجه الحقيقة بكل شجاعة.. وأقول للأعور أنت أعور في وشه).

واختتم حسام حديثه بالقول: (أوعي تفتكري أني هخاف من استقصاءاتك.. لأني ماليش في السكة دي ولا برد على تليفونات.. فمش هتعرفي تستقصي معايا.. وطبعا لسه في جوالات بيني وبينك جاية كتير وهعرفك يعني إيه مصر.. وهعرفك يعني إيه تخوضي في أعراض وبيوت مصريين.. وقريب أوي من مكاني ده هعرف أجيبك وبالقانون وأعرفك يعني إيه مصر، مش لاقي حاجة أقولها بصراحة لأنه أخلاقي وتربيتي ماتسمحليش أرد على هذا الكائن، ماينفعش يتقال عنها بني آدمة، هذا الكائن).

رد نضال الأحمدية ووالد حسام

من جهتها ردت نضال الأحمدية، على فيديو حسام حبيب، وقالت في تصريح لصحيفة (اليوم السابع): (لا أريد الدخول فى مهاترات مع رجل يبحث عمن يقاتلهم للدخول فى منطقة الضوء بدلاً من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها، شيرين التى نكن لها الكثير من التقدير والحب ولأجلها أكتفى بهذا الرد بانتظار جولة جديدة).

وفي هذا السياق، علق حسين حبيب، والد حسام حبيب، على فيديو نجله الذي أكد من خلاله أن المكالمة المسربة لم تكون الأولى من نوعها لمحاولة تشويه علاقته مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال حسين حبيب في تصريح لصحيفة (المصري اليوم): (لا تعليق على شيء، والكلام منتهي والموضوع كله منتهي).

شيرين: حسام أنضف رجال الدنيا

وسبق أن ردت شيرين عبدالوهاب على التسجيل الصوتي المنسوب لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي يكشف مؤامرة ضدها لسرقة أموالها.

وقالت شيرين: (عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني وكل الناس الكويسين إني أنا بخير ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على بناتي).

ودافعت شيرين عن زوجها قائلة: (بالنسبة للي حصل مش هينفع أرد عليه في كلمتين، واسمحولي أقول حاجة، حسام جوزي اللي أنا معشراه، ده من أنظف رجال الدنيا وإنسان محترم وإنسان متربي وبيحبني أكثر من نفسه وميستاهلش أبدا منكوا كم القسوة دي، بس أنا مدياكوا العذر عشان إنتوا متعرفهوش).

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

من جهته، أكد حسام حبيب أن التسجيل صحيح ويعود فعلاً لوالده، وقال بفيديو نشره عبر حسابه على (انستجرام) إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته مع زوجته.

وأكد حسام حبيب أن زوجته الفنانة تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واعي ومسؤول.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً لمكالمة هاتفية لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، يتحدث فيها عن خطة ابنه للزواج من الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء على أموالها.

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