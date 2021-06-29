لاعب كرواتيا يخلع ملابسه داخل الملعب من أجل جمهوره في اليورو (صور)

خلع لاعب منتخب كرواتيا “ميلان باديل” 32 عامًا، ملابسه قبل مغادرة الملعب لشكره مشجعي الفريق الذي جاؤوا إلى العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن”، من أجل حضور مواجهة منتخب إسبانيا أمام منتخب بلادهم، ضمن منافسات دور ال 16 من كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″ لكرة القدم.

باديل وبطولة اليورو

ورغم أن لاعب وسط فريق جنوى الإيطالي “باديل”، لم يظهر مع منتخب دقيقة واحدة في البطولة مع منتخب كرواتيا، وكان متواجد دائمًا على دكة البدلاء طيلة المباريات، لكن اللاعب قرر أن يشكر المعجبين ومنحهم قميصه وسرواله القصير كتذكار بعد منتخب بلاده من البطولة.

منتخب كرواتيا والخروج من اليورو

ونجح منتخب إسبانيا من إقصاء منتخب كرواتيا من دور الثمن النهائي من بطولة اليورو، بعد الفوز عليه بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعد ذهاب كلا المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكليهما.

Croatian player Milan Badelj gave his entire kit to the Croatian fans in Copenhagen after their loss to Spain. I don't think he even got into the game. pic.twitter.com/IZBUTgPgCQ — Mig Greengard (@chessninja) June 28, 2021

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تفاصيل مباراة كرواتيا وإسبانيا

وسجل أولى أهداف اللقاء منتخب كرواتيا في الدقيقة ال20 بعد ارتكاب الإسباني بيدري بتسجيله هدف في مرماه، بينما هدف تقليص الفارق عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة ال38 لصالح منتخب إسبانيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ومع مجريات الشوط الثاني، نجح سيزار أزبيلكيويتا في الدقيقة ال57 الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال77 عن طريق فيران توريس.

وعاد منتخب كرواتيا إلى المباراة بتقليص الفارق، حيث جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 عن طريق ميسلاف أورشيتش، والهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بواسطة ماريو باشاليتش، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بين المنتخبين.

منتخب إسبانيا والأشواط الإضافية

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة ال 100، بينما جاء هدف القاتل والحاسم في الدقيقة ال 103 عن طريق ميكيل أويارزابال، لينتهي اللقاء بتأهل منتخب إسبانيا بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع الأصلي والإضافي في المباراة.

🏆🇪🇸 منتخب إسبانيا يبلغ ربع نهائي يورو 2020 بفوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 5-3. ✔️ إسبانيا تنتظر خصمها القادم من المتأهل بين فرنسا وسويسرا.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/fa1NyxfdHA — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) June 28, 2021

وسيواجه منتخب إسبانيا في الدور الربع النهائي من بطولة اليورو نظيره منتخب سويسرا في الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل، بعد نجاح الأخير في إقصاء بطل العالم “فرنسا” بركلات الترجيح بخمس أهداف مقابل أربع أهداف بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بين المنتخبين.

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