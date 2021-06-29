إنجلترا تتأهل وألمانيا تودع بطولة اليورو في مباراة مجنونة ومثيرة (شاهد)

نجح منتخب إنجلترا من إقصاء نظيره الألماني من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “ويمبلي”.

أهداف منتخب إنجلترا في شباك ألمانيا

وسجل نجم المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال75 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى منافسه منتخب ألمانيا.

بينما أحرز المهاري هاري كين الهدف القاتل في الدقيقة ال86 الهدف القاتل بتسديدة صاروخية انفرد بها اللاعب مع الحارس الألماني نوير، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين في دور ال16 من منافسات بطولة اليورو.

وشهدت المباراة المنافسة القوية والإثارة طيلة مجريات أحداث اللقاء بين المنتخبين، مع إهدار العديد من الفرص المحققة في شباك مرمى الفريقين.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الربع النهائي من بطولة اليورو على حساب منافسه ألمانيا، حيث من المقرر أن تواجه منتخب أوكرانيا الذي نجح في تخطي نظيره منتخب السويد الأسبوع المقبل.

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تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب ألمانيا، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط آتى ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب كلاً على الثلاثي، هاري كين، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ودخل المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف إنجلترا لتلك المواجهة، حيث كان في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في خط دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي: هافيرتز، جنابري، توماس مولر.

وتعد المواجهة ال13 بين ألمانيا وإنجلترا على ملعب “ويمبلي”، حيث حقق منتخب إنجلترا الفوز في 4 من أول خمس مواجهات والخسارة في واحدة.

لكنها لم تفز في آخر 7 مواجهات حيث تعادلت في مباراتين والخسارة في خمس آخرى، بينما نجح في المواجهة الأخيرة من تحقيق الفوز على ألمانيا “المكاكين” في البطولات القارية الكبرى.

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